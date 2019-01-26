Игуаин уже в «Челси», а Пёнтек — в «Милане». Трансферы в Европе за неделю
Мората должен перейти в «Атлетико».
Мората должен перейти в «Атлетико».
«Челси»
В свою очередь «Челси» отдал в аренду «Фенербахче» на полтора года полузащитника Виктора Мозеса. 28-летний нигериец, являвшийся игроком основы при Антонио Конте, почти не имеет практики после прихода нового главного тренера Маурицио Сарри. Теперь Мозес сыграет в 1/16 финала Лиги Европы с «Зенитом».
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«Барселона» арендовала полузащитника «Сассуоло»
«Атлетико» согласовал с «Челси» аренду нападающего Альваро Мораты. По информации Goal.com, ради перехода в мадридский клуб 26-летний испанец согласился на снижение зарплаты, которая составляет около 7 млн евро в год. «Атлетико» получит право выкупить контракт
«Сельта» пополнила состав защитником «Саутгемптона» Уэсли Худтом. 24-летний голландец взят в аренду до конца сезона с правом выкупа. Интересно, что в нынешнем сезоне Худт дважды забил в собственные ворота в 13 матчах АПЛ.
«Милан» выкупил у «Дженоа» одного из лучших бомбардиров Серии А — Кшиштофа Пёнтека. «Россонери» заплатят за 23-летнего польского нападающего 35 млн евро. Пёнтек, ставший заменой Игуаину, подписал контракт на 4,5 года. Помимо того, «Милан» отдал в аренду «Фрозиноне» защитника Штефана Шимича. 24-летний чех перешёл на правах аренды до конца сезона, при этом у «Фрозиноне» нет возможности выкупить игрока. В нынешнем чемпионате Италии Шимич не сыграл за «Милан» ни разу.
Уругвайский защитник Мартин Касерес в третий раз в карьере переходит в «Ювентус». Теперь туринский клуб берёт 31-летнего игрока у «Лацио». Касерес заменит в составе лидера Серии А Мехди Бенатию, которого продадут в катарский «Аль-Духайль» за 10 млн евро. Другим новичком команды должен стать защитник «Манчестер Юнайтед» Маттео Дармиан. По информации Gazzetta dello Sport, туринский клуб арендует Дармиана за 3 млн евро с правом выкупа ещё за 8 млн.
Из «Ювентуса» в «Дженоа» перешёл полузащитник Стефано Стураро. Генуэзский клуб арендовал 25-летнего игрока до конца сезона с обязательством выкупа за 8,5 млн евро. При определённых условиях сумма трансфера может вырасти в два раза.
«Интер» выставил на продажу финалиста ЧМ-2018 Ивана Перишича. Миланский клуб планирует выручить за хорватского полузащитника 40 млн евро. Сегодня стало известно о желании «Арсенала» арендовать Перишича с правом выкупа. По информации итальянских СМИ, в качестве замены хорвата «нерадзурри» рассматривают вингера «Далянь Ифан» Янника
Тем временем «Интер» закрывает сделку по переходу защитника «Саутгемптона» Седрика Суареша. Сообщается, что миланский клуб арендует 27-летнего португальца с правом выкупа за 11 млн евро. Суареш уже прошёл медобследование для новой команды.
Дортмундская «Боруссия» временно рассталась со своим молодым талантом — нападающим Александром Исаком. 19-летний швед будет выступать за «Виллем II» на правах аренды до конца сезона. Напомним, Исак перешёл в «Боруссию» из АИКа, однако не сумел закрепиться в основной обойме лидера Бундеслиги.
Как сообщает Bild, дортмундцы готовы также продать Синдзи Кагаву всего за 2−3 млн евро. В нынешнем сезоне 29-летний японский полузащитник принял участие лишь в двух матчах Бундеслиги. Кагава не входит в планы главного тренера «Боруссии» Люсьена Фавра.
Полузащитник «Наполи» Винисиус Мораис переходит в «Монако». О трансфере 23-летнего бразильца, выступавшего в первой части нынешнего сезона на правах аренды за «Риу Ави», будет объявлено в ближайшие часы. Мораис — один из лучших бомбардиров нынешнего чемпионата Португалии: он забил восемь голов в 14 матчах.
Кроме того, пытающиеся спастись от вылета из Лиги 1 монегаски проявляют интерес к нападающему «Вест Хэма» Хавьеру Эрнандесу. По данным Marca, руководители «Монако» согласны заплатить за Чичарито 12 млн евро. На мексиканца претендует также «Валенсия», но испанский клуб предлагает за игрока только 8 млн.
Марио Балотелли
Анатолий Романов