«Боруссия» забила пять мячей «Ганноверу» в матче чемпионата Германии

Встреча, прошедшая в Дортмунде в субботу, завершилась со счетом 5:1 в пользу хозяев. У победителей мячи забили Ашраф Хакими (24-я минута), Марко Ройс (60), Марио Гётце (62), Рафаэль Геррейро (67) и бывший полузащитник петербургского «Зенита» Аксель Витсель (90). У гостей отличился Марвин Бакалож (86).