«Боруссия» забила пять мячей «Ганноверу» в матче чемпионата Германии
МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Футболисты дортмундской «Боруссии» разгромили на своем поле «Ганновер» в матче 19-го тура чемпионата Германии.
МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Футболисты дортмундской «Боруссии» разгромили на своем поле «Ганновер» в матче 19-го тура чемпионата Германии.
Встреча, прошедшая в Дортмунде в субботу, завершилась со счетом 5:1 в пользу хозяев. У победителей мячи забили Ашраф Хакими (24-я минута), Марко Ройс (60), Марио Гётце (62), Рафаэль Геррейро (67) и бывший полузащитник петербургского «Зенита» Аксель Витсель (90). У гостей отличился Марвин Бакалож (86).
Дортмундцы набрали 48 очков и продолжают лидировать в таблице бундеслиги, обгоняя менхенгладбахскую «Боруссию» и мюнхенскую «Баварию» на 9 очков.
Результаты других матчей дня:
«Боруссия» (Менхенгладбах) — «Аугсбург» — 2:0,
«Майнц» — «Нюрнберг» — 2:1,
«Фрайбург» — «Хоффенхайм» — 2:4.