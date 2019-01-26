Текущие события
Футбол. Зарубежный
22:30
Милан
Наполи
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Дижон0
Монако0
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Генгам0
Реймс0
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Ницца0
Ним0
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Страсбур0
Бордо0
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Вердер2
Айнтрахт Ф2
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Леганес2
Эйбар2
Футбол. Зарубежный
22:45
Валенсия
Вильярреал
Футбол. Зарубежный
20:00
Сампдория4
Удинезе0
Футбол. Зарубежный
18:15
Атлетико2
Хетафе0
Футбол. Зарубежный
17:30
Боруссия Д5
Ганновер-961
Футбол. Зарубежный
17:30
Боруссия М2
Аугсбург0
Футбол. Зарубежный
17:30
Фрайбург2
Хоффенхайм4
Футбол. Зарубежный
17:30
Майнц2
Нюрнберг1
Футбол. Зарубежный
17:30
Вольфсбург0
Байер3
Футбол. Зарубежный
17:00
Сассуоло3
Кальяри0
Футбол. Зарубежный
15:00
Севилья5
Леванте0
Все события
Фоторепортажи
19Родолфу в ЦСКА, Вагнер Лав — в футболке киевского «Динамо»
13Первое дерби «Динамо» — «Спартак» в Петровском парке
20:55 (мск), источник: Р-Спорт

«Боруссия» забила пять мячей «Ганноверу» в матче чемпионата Германии

МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Футболисты дортмундской «Боруссии» разгромили на своем поле «Ганновер» в матче 19-го тура чемпионата Германии.

Наверх
Источник: AP 2019

Встреча, прошедшая в Дортмунде в субботу, завершилась со счетом 5:1 в пользу хозяев. У победителей мячи забили Ашраф Хакими (24-я минута), Марко Ройс (60), Марио Гётце (62), Рафаэль Геррейро (67) и бывший полузащитник петербургского «Зенита» Аксель Витсель (90). У гостей отличился Марвин Бакалож (86).

Делаем ставки!
Самое необычное из букмекерского мира

Дортмундцы набрали 48 очков и продолжают лидировать в таблице бундеслиги, обгоняя менхенгладбахскую «Боруссию» и мюнхенскую «Баварию» на 9 очков.

Результаты других матчей дня:

«Боруссия» (Менхенгладбах) — «Аугсбург» — 2:0,

«Майнц» — «Нюрнберг» — 2:1,

«Фрайбург» — «Хоффенхайм» — 2:4.

Боруссия Д
НовостиМатчиСоставСтатистика
Ганновер-96
НовостиМатчиСоставСтатистика
Германия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Адвокат рассказала, что Кокорин сделает сразу после выхода из СИЗО
Валуев объяснил, почему окунулся в прорубь с 'подогревом'
Логинов едва не совершил чудо в пасьюте, Фуркад опять встал
Хоккеисты СКА вышли на первое место в КХЛ после разгрома рижан
Последний бой? Емельяненко сразится с Бейдером
«Господи, какой позор»: Коляда и Ковтун провалились в Минске
«Манчестер Сити» разгромил «Бернли» в 1/16 финала Кубка Англии
Ягудин согласился с Плющенко при критике Коляды и Ковтуна
Игуаин уже в «Челси». Трансферы в Европе за неделю
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь