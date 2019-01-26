«Манчестер Сити» разгромил «Бернли» в 1/16 финала Кубка Англии

Встреча, прошедшая в субботу в Манчестере, завершилась со счетом 5:0 в пользу «Манчестер Сити». Голы у победителей забили Габриэл Жезус (23-я минута), Бернарду Силва (52), Кевин Де Брёйне (61) и Серхио Агуэро (85, с пенальти). Еще один мяч в собственные ворота отправил игрок «Бернли» Кевин Лонг (73).