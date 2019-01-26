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21:18 (мск), источник: Р-Спорт

«Манчестер Сити» разгромил «Бернли» в 1/16 финала Кубка Англии

МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. «Манчестер Сити» победил «Бернли» в матче 1/16 финала Кубка Англии по футболу.

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Источник: AP 2019

Встреча, прошедшая в субботу в Манчестере, завершилась со счетом 5:0 в пользу «Манчестер Сити». Голы у победителей забили Габриэл Жезус (23-я минута), Бернарду Силва (52), Кевин Де Брёйне (61) и Серхио Агуэро (85, с пенальти). Еще один мяч в собственные ворота отправил игрок «Бернли» Кевин Лонг (73).

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В других матчах Кубка Англии зафиксированы следующие результаты:

«Аккрингтон» — «Дерби Каунти» — 0:1,

«Брайтон» — «Вест Бромвич Альбион» — 0:0,

«Донкастер» — «Олдхэм» — 2:1,

«Мидлсбро» — «Ньюпорт» — 1:1,

«Ньюкасл» — «Уотфорд» — 0:2,

«Портсмут» — «Куинз Парк Рейнджерс» — 1:1,

«Суонси» — «Гиллингем» — 4:1,

«Шрусбери Таун» — «Вулверхэмптон» — 2:2.

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