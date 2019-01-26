«Манчестер Сити» разгромил «Бернли» в 1/16 финала Кубка Англии
МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. «Манчестер Сити» победил «Бернли» в матче 1/16 финала Кубка Англии по футболу.
МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. «Манчестер Сити» победил «Бернли» в матче 1/16 финала Кубка Англии по футболу.
Встреча, прошедшая в субботу в Манчестере, завершилась со счетом 5:0 в пользу «Манчестер Сити». Голы у победителей забили Габриэл Жезус (23-я минута), Бернарду Силва (52), Кевин Де Брёйне (61) и Серхио Агуэро (85, с пенальти). Еще один мяч в собственные ворота отправил игрок «Бернли» Кевин Лонг (73).
В других матчах Кубка Англии зафиксированы следующие результаты:
«Аккрингтон» — «Дерби Каунти» — 0:1,
«Брайтон» — «Вест Бромвич Альбион» — 0:0,
«Донкастер» — «Олдхэм» — 2:1,
«Мидлсбро» — «Ньюпорт» — 1:1,
«Ньюкасл» — «Уотфорд» — 0:2,
«Портсмут» — «Куинз Парк Рейнджерс» — 1:1,
«Суонси» — «Гиллингем» — 4:1,
«Шрусбери Таун» — «Вулверхэмптон» — 2:2.