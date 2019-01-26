Футболисты «Атлетико» победили «Хетафе» в матче чемпионата Испании

Встреча, прошедшая в субботу в Мадриде, завершилась со счетом 2:0 в пользу «Атлетико». Голы забили Антуан Гризманн (27-я минута) и Сауль (37). «Хетафе» заканчивал матч вдевятером после удалений Дьене Даконама (88) и Леандро Кабреры (90+1).