Футболисты «Атлетико» победили «Хетафе» в матче чемпионата Испании
МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Мадридский «Атлетико» обыграл «Хетафе» в матче 21-го тура чемпионата Испании по футболу.
МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Мадридский «Атлетико» обыграл «Хетафе» в матче 21-го тура чемпионата Испании по футболу.
Встреча, прошедшая в субботу в Мадриде, завершилась со счетом 2:0 в пользу «Атлетико». Голы забили Антуан Гризманн (27-я минута) и Сауль (37). «Хетафе» заканчивал матч вдевятером после удалений Дьене Даконама (88) и Леандро Кабреры (90+1).
«Атлетико» набрал 44 очка и занимает второе место в Примере, отставая на два балла от «Барселоны». «Хетафе» (31) идет на шестой строчке.
|Диего Симеоне
|Пепе Бордалас
|
|
|
|
|2
|Желтые карточки
|7
|0
|Красные карточки
|0
|10
|Удары (всего)
|6
|6
|Удары в створ
|2
|3
|Угловые
|6
|11
|Фолы
|26
|3
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Игнасио Иглесиас Вильянуэва (Испания)