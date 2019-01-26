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21:21 (мск), источник: Р-Спорт

Футболисты «Атлетико» победили «Хетафе» в матче чемпионата Испании

МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Мадридский «Атлетико» обыграл «Хетафе» в матче 21-го тура чемпионата Испании по футболу.

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Источник: AFP 2019

Встреча, прошедшая в субботу в Мадриде, завершилась со счетом 2:0 в пользу «Атлетико». Голы забили Антуан Гризманн (27-я минута) и Сауль (37). «Хетафе» заканчивал матч вдевятером после удалений Дьене Даконама (88) и Леандро Кабреры (90+1).

«Атлетико» набрал 44 очка и занимает второе место в Примере, отставая на два балла от «Барселоны». «Хетафе» (31) идет на шестой строчке.

Вконтакте
Атлетико 2:0
Первый тайм: 2:0
Хетафе
26.01.2019, 18:15 основной раунд: 21-й тур Wanda Metropolitano
Главные тренеры
Диего Симеоне Пепе Бордалас
Голы
27′ Антуан Гризманн (Т. Партей) 7
37′ Ньигес Сауль 8
Составы
Ян Облак 13
48′ Сантьяго Ариас 4
Люка Эрнандез 21
Хосе Хименес 24
Томас Партей 5
Ньигес Сауль 8
76′ Родриго Эрнандес 14
Антуан Гризманн 7
Тома Лемар 11
45′ Диего Годин 2
Хуанфран 20
62′ Никола Калинич 9
Виктор Мольехо 40
13 Давид Сория
2 Даконам Джене 34′ 88′
4 Бруно Гонсалес
6 Леандро Кабрера 83′ 90+1′
22 Дамиан Суарес
8 Франсиско Портильо
18 Мауро Арамбарри
9 Родригес Анхель 47′
3 Виторину Габриэл Антунеш 58′
11 Самуэль Сайс 90′
20 Неманья Максимович 66′
15 Себастьян Кристофоро 71′
19 Видаль Хорхе Молина 45′
7 Хайме Мата
Статистика
2 Желтые карточки 7
0 Красные карточки 0
10 Удары (всего) 6
6 Удары в створ 2
3 Угловые 6
11 Фолы 26
3 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Игнасио Иглесиас Вильянуэва (Испания)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
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