35-летний Квальярелла повторил рекорд голевой серии в чемпионате Италии

Источник: AP 2019

35-летний форвард с пенальти открыл счет в матче 21-го тура против «Удинезе».

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Таким образом, он забивает уже 11 матчей подряд (13 голов).

Ранее 11 игр подряд забивал Габриэль Батистута в составе «Фиорентины», с сентября по ноябрь 1994 года.

В списке бомбардиров серии A Квальярелла с 15 голами вышел в лидеры, обойдя на 1 мяч Криштиану Роналду из «Ювентуса» и Дувана Сапату из «Аталанты».