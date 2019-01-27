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01:09 (мск), источник: Спорт-Экспресс

35-летний Квальярелла повторил рекорд голевой серии в чемпионате Италии

Напающий «Сампдории» Фабио Квальярелла повторил рекорд серии A по продолжительности голевой серии.

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Источник: AP 2019

35-летний форвард с пенальти открыл счет в матче 21-го тура против «Удинезе».

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Таким образом, он забивает уже 11 матчей подряд (13 голов).

Ранее 11 игр подряд забивал Габриэль Батистута в составе «Фиорентины», с сентября по ноябрь 1994 года.

В списке бомбардиров серии A Квальярелла с 15 голами вышел в лидеры, обойдя на 1 мяч Криштиану Роналду из «Ювентуса» и Дувана Сапату из «Аталанты».

Вконтакте
Сампдория 4:0
Первый тайм: 1:0
Удинезе
26.01.2019, 20:00 основной раунд: 21-й тур Luigi Ferraris
Главные тренеры
Марко Джампаоло Давиде Никола
Голы
33′ Фабио Квальярелла 27
56′ Фабио Квальярелла 27
68′ Кароль Линетти (Р. Сапонара) 16
78′ Маноло Габбьядини (Ф. Квальярелла)  
Составы
59′ Эмиль Аудеро 1
Йоахим Андерсен 3
Омар Колли 15
Бартош Берешиньски 24
Риккардо Сапонара 5
Альбин Экдаль 6
37′ Деннис Прат 10
Кароль Линетти 16
77′ Никола Мурру 29
Жуниор Таварес 22
85′ Фабио Квальярелла 27
Давид Ковнацки 99
74′ Грегуар Дефрель 92
Маноло Габбьядини 23
1 Хуан Муссо
5 Уильям Трост-Эконг
17 Брам Найтинк 53′
19 Йенс Стрюгер Ларсен
6 Секу Фофана
38 Роландо Мандрагора 70′
10 Родриго де Пауль
77 Марко Д`Алессандро
4 Николас Опоку 77′ 55′
90 Марвин Зегелар
11 Валон Бехрами 42′
23 Игнасио Пуссетто
7 Стефано Окака Чука 76′ 60′
15 Кевин Лазанья
Статистика
2 Желтые карточки 4
0 Красные карточки 0
21 Удары (всего) 9
8 Удары в створ 0
1 Угловые 1
14 Фолы 13
2 Офсайды 5
Судьи
Главный судья Давиде Масса (Италия)
Обозначения
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