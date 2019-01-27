35-летний Квальярелла повторил рекорд голевой серии в чемпионате Италии
Напающий «Сампдории» Фабио Квальярелла повторил рекорд серии A по продолжительности голевой серии.
Напающий «Сампдории» Фабио Квальярелла повторил рекорд серии A по продолжительности голевой серии.
35-летний форвард с пенальти открыл счет в матче 21-го тура против «Удинезе».
Таким образом, он забивает уже 11 матчей подряд (13 голов).
Ранее 11 игр подряд забивал Габриэль Батистута в составе «Фиорентины», с сентября по ноябрь 1994 года.
В списке бомбардиров серии A Квальярелла с 15 голами вышел в лидеры, обойдя на 1 мяч Криштиану Роналду из «Ювентуса» и Дувана Сапату из «Аталанты».
|Марко Джампаоло
|Давиде Никола
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|2
|Желтые карточки
|4
|0
|Красные карточки
|0
|21
|Удары (всего)
|9
|8
|Удары в створ
|0
|1
|Угловые
|1
|14
|Фолы
|13
|2
|Офсайды
|5
|Главный судья
|Давиде Масса (Италия)