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21:42 (мск), источник: Vesti.kz

Кабананга присоединился к «Астана» на сборах в ОАЭ

Нападающий сборной ДР Конго Жуниор Кабананга присоединился к «Астане» на сборах в ОАЭ, сообщает официальный сайт клуба.

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Форвард уже провел первые тренировки с командой в новом году. Сбор «Астаны» в Дубае продлится до 30 января, а в феврале команда перебазируется в Турцию.

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Напомним, что Кабананга выступает за «Астану» с 2015 года, но в начале 2018-го был продан за два миллиона евро в «Аль-Наср» из Саудовской Аравии. В летнее окно форвард вернулся в казахстанский клуб на правах аренды, срок которой не уточнялся.

В активе 29-летнего Кабананги — 38 голов и 11 ассистов за 112 матчей в «Астане», но после возвращения за 17 игр он пока не смог открыть счет мячам и отметился всего двумя результативными передачами.

Отметим, что 27 января «Астана» в Дубае проведет матч с «Копенгагеном», а через три дня сыграет сыграет с еще одним датским клубом — «Мидтьюлландом», которого летом выбил из Лиги чемпионов (2:1, 0:0). В первой встрече на сборах чемпион Казахстана со счетом 3:2 обыграл «Аль-Васл» из ОАЭ.

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