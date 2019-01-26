Кабананга присоединился к «Астана» на сборах в ОАЭ

Форвард уже провел первые тренировки с командой в новом году. Сбор «Астаны» в Дубае продлится до 30 января, а в феврале команда перебазируется в Турцию.

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Напомним, что Кабананга выступает за «Астану» с 2015 года, но в начале 2018-го был продан за два миллиона евро в «Аль-Наср» из Саудовской Аравии. В летнее окно форвард вернулся в казахстанский клуб на правах аренды, срок которой не уточнялся.

В активе 29-летнего Кабананги — 38 голов и 11 ассистов за 112 матчей в «Астане», но после возвращения за 17 игр он пока не смог открыть счет мячам и отметился всего двумя результативными передачами.