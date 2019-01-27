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01:06 (мск), источник: Чемпионат.com

Дубль Квальяреллы с пенальти помог «Сампдории» разгромить «Удинезе»

В матче 21-го тура итальянской Серии А «Сампдория» принимала «Удинезе».

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Источник: AP 2019

Встреча прошла в Генуе на стадионе «Луиджи Феррарис» и завершилась со счётом 4:0 в пользу хозяев.

Автором первого мяча стал нападающий Фабио Квальярелла, реализовавший 11-метровый удар на 33-й минуте. В начале второго тайма Квальярелла оформил дубль, во второй раз забив с пенальти. На 68-й минуте полузащитник Кароль Линетти довёл счёт до разгромного. В концовке игры голом отметился форвард Маноло Габбьядини.

«Сампдория» одержала первую победу в последних трёх матчах в чемпионате Италии. Для «Удинезе» это поражение стало вторым подряд.

«Сампдория», набрав 33 очка, занимает 6-е место в турнирной таблице Серии А, «Удинезе» (18) — 15-е.

Сампдория 4:0
Первый тайм: 1:0
Удинезе
26.01.2019, 20:00 основной раунд: 21-й тур Luigi Ferraris
Главные тренеры
Марко Джампаоло Давиде Никола
Голы
33′ Фабио Квальярелла 27
56′ Фабио Квальярелла 27
68′ Кароль Линетти (Р. Сапонара) 16
78′ Маноло Габбьядини (Ф. Квальярелла)  
Составы
59′ Эмиль Аудеро 1
Йоахим Андерсен 3
Омар Колли 15
Бартош Берешиньски 24
Риккардо Сапонара 5
Альбин Экдаль 6
37′ Деннис Прат 10
Кароль Линетти 16
77′ Никола Мурру 29
Жуниор Таварес 22
85′ Фабио Квальярелла 27
Давид Ковнацки 99
74′ Грегуар Дефрель 92
Маноло Габбьядини 23
1 Хуан Муссо
5 Уильям Трост-Эконг
17 Брам Найтинк 53′
19 Йенс Стрюгер Ларсен
6 Секу Фофана
38 Роландо Мандрагора 70′
10 Родриго де Пауль
77 Марко Д`Алессандро
4 Николас Опоку 77′ 55′
90 Марвин Зегелар
11 Валон Бехрами 42′
23 Игнасио Пуссетто
7 Стефано Окака Чука 76′ 60′
15 Кевин Лазанья
Статистика
2 Желтые карточки 4
0 Красные карточки 0
21 Удары (всего) 9
8 Удары в створ 0
1 Угловые 1
14 Фолы 13
2 Офсайды 5
Судьи
Главный судья Давиде Масса (Италия)
Обозначения
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