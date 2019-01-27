Дубль Квальяреллы с пенальти помог «Сампдории» разгромить «Удинезе»

Встреча прошла в Генуе на стадионе «Луиджи Феррарис» и завершилась со счётом 4:0 в пользу хозяев.

Автором первого мяча стал нападающий Фабио Квальярелла, реализовавший 11-метровый удар на 33-й минуте. В начале второго тайма Квальярелла оформил дубль, во второй раз забив с пенальти. На 68-й минуте полузащитник Кароль Линетти довёл счёт до разгромного. В концовке игры голом отметился форвард Маноло Габбьядини.