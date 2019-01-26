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23:03 (мск), источник: Р-Спорт

«Леганес» и «Эйбар» не выявили победителя в матче чемпионата Испании

МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. «Леганес» на своем поле сыграл вничью с «Эйбаром» в матче 21-го тура чемпионата Испании по футболу.

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Источник: AP 2019

Встреча, прошедшая в субботу в Леганесе, завершилась со счетом 2:2. У гостей отличились Кике (29-я минута) и Хоан Хордан (36), а хозяев от поражения спас Юссеф Эн-Несири, оформивший дубль (46, 67).

«Эйбар» с 26 очками в активе расположился на десятом месте в таблице чемпионата Испании, «Леганес» набрал 23 балла и занимает 15-ю строчку.

Леганес 2:2
Первый тайм: 0:2
Эйбар
26.01.2019, 20:30 основной раунд: 21-й тур Estadio Municipal de Butarque
Главные тренеры
Маурисио Пеллегрино Хосе Луис Мендилибар
Голы
46′ Юссеф Эн-Несири (М. Брэйтуэйт) 26
67′ Юссеф Эн-Несири (У. Бустинса) 26
17 Энрике Гарсия Кике (Хоан Хордан) 29′
24 Хоан Хордан 36′
Составы
Иван Пичу Куэльяр 1
Унаи Бустинса 3
Хонатан Кристиан Сильва 5
Аллан Ньом 12
Кеннет Омеруо 24
51′ Хосе Луис Ресио 8
Микель Весга 23
Мартин Брэйтуэйт 25
35′ 45′ Димитриос Сиовас 22
Хосе Арнаис 16
89′ Оскар Родригес 27
Майкл Сантос 20
86′ Юссеф Эн-Несири 26
Сабин Мерино 18
1 Марко Дмитрович 66′
11 Рубен Пенья
15 Вальдес Диас Хосе Анхель
23 Анайц Арбилья
8 Папакули Диоп
24 Хоан Хордан
16 Пабло Де Бласис
17 Энрике Гарсия Кике
3 Педро Бигас 70′
4 Иван Рамис
20 Марк Кукурелья 80′ 38′
5 Гонсало Эскаланте
9 Аметльер Серхио Энрич 71′
19 Диас де Оливейра Шарлес 88′
Статистика
2 Желтые карточки 3
0 Красные карточки 0
9 Удары (всего) 5
3 Удары в створ 2
4 Угловые 5
15 Фолы 14
1 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Алехандро Хосе Эрнандес Эрнандес (Испания)
Обозначения
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Вторая желтая карточка
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