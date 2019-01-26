«Леганес» и «Эйбар» не выявили победителя в матче чемпионата Испании

Встреча, прошедшая в субботу в Леганесе, завершилась со счетом 2:2. У гостей отличились Кике (29-я минута) и Хоан Хордан (36), а хозяев от поражения спас Юссеф Эн-Несири, оформивший дубль (46, 67).