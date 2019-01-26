«Леганес» и «Эйбар» не выявили победителя в матче чемпионата Испании
МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. «Леганес» на своем поле сыграл вничью с «Эйбаром» в матче 21-го тура чемпионата Испании по футболу.
МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. «Леганес» на своем поле сыграл вничью с «Эйбаром» в матче 21-го тура чемпионата Испании по футболу.
Встреча, прошедшая в субботу в Леганесе, завершилась со счетом 2:2. У гостей отличились Кике (29-я минута) и Хоан Хордан (36), а хозяев от поражения спас Юссеф
«Эйбар» с 26 очками в активе расположился на десятом месте в таблице чемпионата Испании, «Леганес» набрал 23 балла и занимает 15-ю строчку.
|Маурисио Пеллегрино
|Хосе Луис Мендилибар
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|2
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
|9
|Удары (всего)
|5
|3
|Удары в створ
|2
|4
|Угловые
|5
|15
|Фолы
|14
|1
|Офсайды
|2
|Главный судья
|Алехандро Хосе Эрнандес Эрнандес (Испания)