«Миллуолл» выбил «Эвертон» из Кубка Англии по футболу

Встреча, прошедшая на поле «Миллуолла», завершилась со счетом 3:2. У хозяев голы забили Ли Грегори (45+2-я минута), Джейк Купер (75) и Маррей Уоллес в компенсированное к матчу время. У «Эвертона» отличились Ришарлисон (43) и Дженк Тосун (72).