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23:05 (мск), источник: Р-Спорт

«Миллуолл» выбил «Эвертон» из Кубка Англии по футболу

МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Футболисты «Миллуолла», выступающего в Championship (втором по силе дивизионе чемпионата Англии), одержали волевую победу над клубом премьер-лиги «Эвертоном» в 1/16 финала Кубка Англии и вышли в следующую стадию турнира.

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Источник: AP 2019

Встреча, прошедшая на поле «Миллуолла», завершилась со счетом 3:2. У хозяев голы забили Ли Грегори (45+2-я минута), Джейк Купер (75) и Маррей Уоллес в компенсированное к матчу время. У «Эвертона» отличились Ришарлисон (43) и Дженк Тосун (72).

Соперник «Миллуолла» по 1/8 финала станет известен в результате жеребьевки.

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