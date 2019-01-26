«Миллуолл» выбил «Эвертон» из Кубка Англии по футболу
МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Футболисты «Миллуолла», выступающего в Championship (втором по силе дивизионе чемпионата Англии), одержали волевую победу над клубом
МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Футболисты «Миллуолла», выступающего в Championship (втором по силе дивизионе чемпионата Англии), одержали волевую победу над клубом
Встреча, прошедшая на поле «Миллуолла», завершилась со счетом 3:2. У хозяев голы забили Ли Грегори (45+2-я минута), Джейк Купер (75) и Маррей Уоллес в компенсированное к матчу время. У «Эвертона» отличились Ришарлисон (43) и Дженк Тосун (72).
Соперник «Миллуолла» по 1/8 финала станет известен в результате жеребьевки.