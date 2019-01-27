«Монако» проиграл «Дижону» в первом матче после отставки Анри

Источник: Reuters

Забитыми мячами отметились Квон Чхан Хун (24-я минута) и Наим Слити (69). На 60-й минуте с поля был удален защитник «Монако» Налдо. Бразилец, который перешел в команду в январе этого года, получил красную карточку во втором своем матче подряд. Российский полузащитник «Монако» Александр Головин появился на поле на 68-й минуте, выйдя на замену вместо Юри Тилеманса.

Делаем ставки! Самое необычное из букмекерского мира

Для «Монако» этот матч стал первым после отставки главного тренера команды Тьерри Анри, который был уволен со своего поста в пятницу. На его место был назначен португалец Леонарду Жардим, который возглавлял «Монако» с 2014-го по 2018-й, но был отправлен в отставку в октябре, а его место занял Анри. В матче с «Дижоном» командой руководил Франк Пасси.