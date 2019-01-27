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00:21 (мск), источник: ТАСС

«Монако» проиграл «Дижону» в первом матче после отставки Анри

ТАСС, 26 января. «Монако» проиграл «Дижону» со счетом 0:2 в гостевом матче 22-го тура чемпионата Франции по футболу.

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Источник: Reuters

Забитыми мячами отметились Квон Чхан Хун (24-я минута) и Наим Слити (69). На 60-й минуте с поля был удален защитник «Монако» Налдо. Бразилец, который перешел в команду в январе этого года, получил красную карточку во втором своем матче подряд. Российский полузащитник «Монако» Александр Головин появился на поле на 68-й минуте, выйдя на замену вместо Юри Тилеманса.

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Для «Монако» этот матч стал первым после отставки главного тренера команды Тьерри Анри, который был уволен со своего поста в пятницу. На его место был назначен португалец Леонарду Жардим, который возглавлял «Монако» с 2014-го по 2018-й, но был отправлен в отставку в октябре, а его место занял Анри. В матче с «Дижоном» командой руководил Франк Пасси.

В турнирной таблице «Монако» занимает предпоследнее, 19-е место, набрав 15 очков, команда не может выиграть шесть матчей подряд в чемпионате Франции, серия длится с 4 декабря, когда в гостях был обыгран «Амьен» (2:0). «Дижон» с 20 очками идет 16-м.

В следующем туре «Монако» примет «Тулузу», «Дижон» в гостях сыграет с «Анже». Обе встречи пройдут 2 февраля.

Дижон 2:0
Первый тайм: 1:0
Монако
26.01.2019, 22:00 основной раунд: 22-й тур Stade Gaston-Gerard
Главные тренеры
Антуан Комбуаре Франк Пасси
Голы
24′ Квон Чхан Хун 22
69′ Наим Слити 10
Составы
Бобби Аллен 16
Фуад Шафик 26
90′ Уссама Хаддади 5
Седрик Ямбере 18
90′ Весли Лотоа 24
Мехди Абед 8
79′ Весли Саид 9
Жулиу Тавареш 11
Жордан Марье 14
82′ Квон Чхан Хун 22
Жюль Кейта 23
81′ Наим Слити 10
Флоран Бальмон 15
1 Даниэль Субашич
2 Фоде Балло-Туре
25 Камиль Глик
27 Роналду Апаресиду Родригес Налду 60′
32 Бенуа Бадиашиле
19 Джибриль Сидибе
7 Рони Лопеш
9 Радамель Фалькао
39 Беньямин Хенрикс 84′ 62′
34 Мусса Силла
8 Юри Тилеманс 68′ 49′
17 Александр Головин
44 Сеск Фабрегас 68′
12 Вильям Венкер
Статистика
3 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 1
13 Удары (всего) 18
7 Удары в створ 5
3 Угловые 5
15 Фолы 9
2 Офсайды 0
Судьи
Главный судья Эрик Ваттеллье (Франция)
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Красная карточка
Вторая желтая карточка
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