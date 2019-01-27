«Монако» проиграл «Дижону» в первом матче после отставки Анри

Забитыми мячами отметились Квон Чхан Хун (24-я минута) и Наим Слити (69). На 60-й минуте с поля был удален защитник «Монако» Налдо. Бразилец, который перешел в команду в январе этого года, получил красную карточку во втором своем матче подряд. Российский полузащитник «Монако» Александр Головин появился на поле на 68-й минуте, выйдя на замену вместо Юри Тилеманса.
Для «Монако» этот матч стал первым после отставки главного тренера команды Тьерри Анри, который был уволен со своего поста в пятницу. На его место был назначен португалец Леонарду Жардим, который возглавлял «Монако» с 2014-го по 2018-й, но был отправлен в отставку в октябре, а его место занял Анри. В матче с «Дижоном» командой руководил Франк Пасси.
В турнирной таблице «Монако» занимает предпоследнее, 19-е место, набрав 15 очков, команда не может выиграть шесть матчей подряд в чемпионате Франции, серия длится с 4 декабря, когда в гостях был обыгран «Амьен» (2:0). «Дижон» с 20 очками идет 16-м.