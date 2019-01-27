Футболисты «Милана» и «Наполи» не забили голов в матче чемпионата Италии

Встреча, прошедшая в субботу в Милане, завершилась со счетом 0:0. Гости доигрывали матч в меньшинстве после удаления Фабиана Руиса на 90-й минуте.

«Наполи» с 48 очками занимает второе место в таблице серии А, отставая от лидирующего «Ювентуса» на 8 очков. «Милан» с 35 баллами расположился на четвертой строчке.