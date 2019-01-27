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00:54 (мск), источник: Р-Спорт

Футболисты «Милана» и «Наполи» не забили голов в матче чемпионата Италии

МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Футболисты «Милана» и «Наполи» не смогли забить друг другу мячей в матче 21-го тура чемпионата Италии по футболу.

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Источник: AP 2019

Встреча, прошедшая в субботу в Милане, завершилась со счетом 0:0. Гости доигрывали матч в меньшинстве после удаления Фабиана Руиса на 90-й минуте.

«Наполи» с 48 очками занимает второе место в таблице серии А, отставая от лидирующего «Ювентуса» на 8 очков. «Милан» с 35 баллами расположился на четвертой строчке.

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Милан 0:0
Первый тайм: 0:0
Наполи
26.01.2019, 22:30 основной раунд: 21-й тур Giuseppe Meazza
Главные тренеры
Дженнаро Гаттузо Карло Анчелотти
Составы
Джанлуиджи Доннарумма 99
Давиде Калабрия 2
Алессио Романьоли 13
Матео Пабло Музаккьо 22
Рикардо Родригес 68
Темуе Бакайоко 14
Франк Кессье 79
Хесус Хоакин Сусо 8
69′ Лукас Пакета 39
Фабио Борини 11
90′ Хакан Чалханоглу 10
Диего Лаксальт 93
17′ 71′ Патрик Кутроне 63
Кшиштоф Пентек 19
25 Давид Оспина
2 Кевин Малькюи
26 Калиду Кулибали
33 Рауль Альбиоль 86′
8 Фабиан Руис 18′ 90+3′
20 Петр Зелиньски
7 Хосе Кальехон
99 Аркадиуш Милик
6 Мариу Руй 72′
31 Фаузи Гулям
14 Дрис Мертенс 80′
9 Симоне Верди
24 Лоренцо Инсинье 88′
11 Адам Унас
Статистика
1 Желтые карточки 3
0 Красные карточки 0
14 Удары (всего) 14
5 Удары в створ 6
6 Угловые 8
7 Фолы 13
0 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Даниэле Довери (Италия)
Обозначения
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