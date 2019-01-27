Футболисты «Милана» и «Наполи» не забили голов в матче чемпионата Италии
МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Футболисты «Милана» и «Наполи» не смогли забить друг другу мячей в матче 21-го тура чемпионата Италии по футболу.
МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Футболисты «Милана» и «Наполи» не смогли забить друг другу мячей в матче 21-го тура чемпионата Италии по футболу.
Встреча, прошедшая в субботу в Милане, завершилась со счетом 0:0. Гости доигрывали матч в меньшинстве после удаления Фабиана Руиса на 90-й минуте.
«Наполи» с 48 очками занимает второе место в таблице серии А, отставая от лидирующего «Ювентуса» на 8 очков. «Милан» с 35 баллами расположился на четвертой строчке.
|Дженнаро Гаттузо
|Карло Анчелотти
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|1
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
|14
|Удары (всего)
|14
|5
|Удары в створ
|6
|6
|Угловые
|8
|7
|Фолы
|13
|0
|Офсайды
|2
|Главный судья
|Даниэле Довери (Италия)