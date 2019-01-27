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00:47 (мск), источник: ТАСС

Гол Черышева помог «Валенсии» разгромить «Вильярреал» в матче чемпионата Испании

ТАСС, 27 января. «Валенсия» одержала крупную победу над «Вильярреалом» со счетом 3:0 в домашнем матче 21-го тура чемпионата Испании по футболу.

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Источник: AFP 2019

Забитыми мячами отметились Муктар Диахаби (4-я минута), Денис Черышев (51) и Родриго (86).

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Для Черышева, права на которого принадлежат «Вильярреалу», этот гол стал вторым в текущем сезоне в составе «Валенсии», он провел 22 матча за команду в различных турнирах.

В турнирной таблице «Валенсия» занимает седьмое место, набрав 29 очков, «Вильярреал» с 18 очками идет на предпоследней, 19-й позиции.

В следующем туре «Валенсия» 2 февраля в гостях сыграет с лидером чемпионата, «Барселоной», «Вильярреал» 3 февраля примет «Эспаньол».

Валенсия 3:0
Первый тайм: 1:0
Вильярреал
26.01.2019, 22:45 основной раунд: 21-й тур Mestalla
Главные тренеры
Марселино Гарсия Тораль Луис Гарсиа Пласа
Голы
4′ Муктар Диакаби (Ф. Кокелен) 12
51′ Денис Черышев (Д. Парехо) 11
86′ Морено Родриго (Ф. Торрес) 19
Составы
Норберту Мурара Нету 13
Муктар Диакаби 12
72′ Хосе Гайя 14
Кристиано Пиччини 21
Эсекиэль Гарай 24
Даниэль Парехо 10
Франсис Кокелен 17
Морено Родриго 19
76′ Карлос Солер 8
Ферран Торрес 20
74′ Денис Черышев 11
Даниэль Васс 18
84′ Санти Мина 22
Ли Кан Ин 34
1 Андрес Серхио Асенхо
2 Перес Марио Гаспар 76′
3 Соберон Альваро Гонсалес
6 Виктор Руис 15′
11 Коста Хорда Хауме
10 Висенте де ла Фуэнте Иборра 26′
14 Мануэль Тригерос
17 Карл Токо-Экамби
8 Пабло Форнальс 64′
7 Херард Морено
19 Санти Касорла 60′
30 Самуэль Чиквуэзе
16 Альфонсо Педраса 60′
9 Карлос Бакка
Статистика
1 Желтые карточки 3
0 Красные карточки 0
18 Удары (всего) 14
9 Удары в створ 5
7 Угловые 4
13 Фолы 8
2 Офсайды 3
Судьи
Главный судья Карлос дель Серро Гранде (Испания)
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Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
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