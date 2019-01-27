Гол Черышева помог «Валенсии» разгромить «Вильярреал» в матче чемпионата Испании
ТАСС, 27 января. «Валенсия» одержала крупную победу над «Вильярреалом» со счетом 3:0 в домашнем матче 21-го тура чемпионата Испании по футболу.
ТАСС, 27 января. «Валенсия» одержала крупную победу над «Вильярреалом» со счетом 3:0 в домашнем матче 21-го тура чемпионата Испании по футболу.
Забитыми мячами отметились Муктар Диахаби (4-я минута), Денис Черышев (51) и Родриго (86).
Для Черышева, права на которого принадлежат «Вильярреалу», этот гол стал вторым в текущем сезоне в составе «Валенсии», он провел 22 матча за команду в различных турнирах.
В турнирной таблице «Валенсия» занимает седьмое место, набрав 29 очков, «Вильярреал» с 18 очками идет на предпоследней, 19-й позиции.
В следующем туре «Валенсия» 2 февраля в гостях сыграет с лидером чемпионата, «Барселоной», «Вильярреал» 3 февраля примет «Эспаньол».
|Валенсия
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3:0
Первый тайм: 1:0
|Вильярреал
|Марселино Гарсия Тораль
|Луис Гарсиа Пласа
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|1
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
|18
|Удары (всего)
|14
|9
|Удары в створ
|5
|7
|Угловые
|4
|13
|Фолы
|8
|2
|Офсайды
|3
|Главный судья
|Карлос дель Серро Гранде (Испания)