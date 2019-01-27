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01:16 (мск), источник: Р-Спорт

«Вест Хэм Юнайтед» вылетел из Кубка Англии, проиграв «Уимблдону»

МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. «Вест Хэм Юнайтед» вылетел из Кубка Англии по футболу, проиграв в матче 1/16 финала турнира «Уимблдону», выступающему в третьем по силе дивизионе английского футбола.

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Источник: AP 2019

Встреча, прошедшая в субботу на поле «Уимблдона», завершилась со счетом 4:2 в пользу хозяев. У победителей дубль оформил Скотт Уэгстафф (41-я и 46-я минуты), также отличились Квеси Аппиа (34) и Тоби Сиббик (88). У «молотобойцев» мячи забили Лукас Перес (57) и Фелипе Андерсон (71).

Соперник «Уимблдона» по 1/8 финала Кубка Англии определится позднее в результате жеребьевки.

«Уимблдон», обладатель Кубка Англии 1988 года, был возрожден болельщиками в 2002 году после того, как прежнее правление приняло решение о переезде команды и смене названия на «Милтон Кинс Донс». Клуб начинал выступление на любительском уровне и в 2016 году сумел вернуться в профессиональный эшелон английского футбола.

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