«Вест Хэм Юнайтед» вылетел из Кубка Англии, проиграв «Уимблдону»

Встреча, прошедшая в субботу на поле «Уимблдона», завершилась со счетом 4:2 в пользу хозяев. У победителей дубль оформил Скотт Уэгстафф (41-я и 46-я минуты), также отличились Квеси Аппиа (34) и Тоби Сиббик (88). У «молотобойцев» мячи забили Лукас Перес (57) и Фелипе Андерсон (71).

«Уимблдон», обладатель Кубка Англии 1988 года, был возрожден болельщиками в 2002 году после того, как прежнее правление приняло решение о переезде команды и смене названия на «Милтон Кинс Донс». Клуб начинал выступление на любительском уровне и в 2016 году сумел вернуться в профессиональный эшелон английского футбола.