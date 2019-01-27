Черышев забил за «Валенсию» впервые с сентября, но не стал праздновать
Красавчик.
Красавчик.
В субботу «Валенсия» легко разобралась с «Вильярреалом» — 3:0. Второй гол — на счету Дениса Черышева. Последний раз он забивал в чемпионате Испании 2 сентября — в ворота «Леванте» (2:2). После этого полузащитник отличался только за сборную России (оба раза — в матчах с Турцией), а за «Валенсию» отдал две результативные передачи. Забив «Вильярреалу», Денис показательно развел руки в стороны и не стал праздновать.
В «Вильярреале» Черышев провел один из лучших периодов карьеры — в сезоне-2014/15 Денис забил 4 гола и выполнил 11 ассистов. После этого «Реал» оставил Черышева на год, отказавшись отдавать игрока в очередную аренду.
Хавбек сборной России вернулся в «Вильярреал» летом 2016-го, подписав пятилетний контракт. Но спустя два года снова ушел в аренду — на этот раз в «Валенсию», за которую уже также играл на протяжении сезона.
В этом сезоне на счету Черышева 2 гола и 2 ассиста в 15 матчах. «Валенсия» благодаря победе поднялась на 7-е место.
До Дениса забил Диакаби. Мяч засчитали только после просмотра видеоповтора.
Родриго добивает «Вильярреал» — 3:0.
|Валенсия
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3:0
Первый тайм: 1:0
|Вильярреал
|Марселино Гарсия Тораль
|Луис Гарсиа Пласа
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|1
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
|18
|Удары (всего)
|14
|9
|Удары в створ
|5
|7
|Угловые
|4
|13
|Фолы
|8
|2
|Офсайды
|3
|Главный судья
|Карлос дель Серро Гранде (Испания)