Черышев забил за «Валенсию» впервые с сентября, но не стал праздновать

В субботу «Валенсия» легко разобралась с «Вильярреалом» — 3:0. Второй гол — на счету Дениса Черышева. Последний раз он забивал в чемпионате Испании 2 сентября — в ворота «Леванте» (2:2). После этого полузащитник отличался только за сборную России (оба раза — в матчах с Турцией), а за «Валенсию» отдал две результативные передачи. Забив «Вильярреалу», Денис показательно развел руки в стороны и не стал праздновать.

В «Вильярреале» Черышев провел один из лучших периодов карьеры — в сезоне-2014/15 Денис забил 4 гола и выполнил 11 ассистов. После этого «Реал» оставил Черышева на год, отказавшись отдавать игрока в очередную аренду.

Хавбек сборной России вернулся в «Вильярреал» летом 2016-го, подписав пятилетний контракт. Но спустя два года снова ушел в аренду — на этот раз в «Валенсию», за которую уже также играл на протяжении сезона.

В этом сезоне на счету Черышева 2 гола и 2 ассиста в 15 матчах. «Валенсия» благодаря победе поднялась на 7-е место.

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До Дениса забил Диакаби. Мяч засчитали только после просмотра видеоповтора.

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Родриго добивает «Вильярреал» — 3:0.