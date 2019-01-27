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08:29 (мск), источник: Sport24

Черышев забил за «Валенсию» впервые с сентября, но не стал праздновать

Красавчик.

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В субботу «Валенсия» легко разобралась с «Вильярреалом» — 3:0. Второй гол — на счету Дениса Черышева. Последний раз он забивал в чемпионате Испании 2 сентября — в ворота «Леванте» (2:2). После этого полузащитник отличался только за сборную России (оба раза — в матчах с Турцией), а за «Валенсию» отдал две результативные передачи. Забив «Вильярреалу», Денис показательно развел руки в стороны и не стал праздновать.

В «Вильярреале» Черышев провел один из лучших периодов карьеры — в сезоне-2014/15 Денис забил 4 гола и выполнил 11 ассистов. После этого «Реал» оставил Черышева на год, отказавшись отдавать игрока в очередную аренду.

Хавбек сборной России вернулся в «Вильярреал» летом 2016-го, подписав пятилетний контракт. Но спустя два года снова ушел в аренду — на этот раз в «Валенсию», за которую уже также играл на протяжении сезона.

В этом сезоне на счету Черышева 2 гола и 2 ассиста в 15 матчах. «Валенсия» благодаря победе поднялась на 7-е место.

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До Дениса забил Диакаби. Мяч засчитали только после просмотра видеоповтора.

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Родриго добивает «Вильярреал» — 3:0.

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Валенсия 3:0
Первый тайм: 1:0
Вильярреал
26.01.2019, 22:45 основной раунд: 21-й тур Mestalla
Главные тренеры
Марселино Гарсия Тораль Луис Гарсиа Пласа
Голы
4′ Муктар Диакаби (Ф. Кокелен) 12
51′ Денис Черышев (Д. Парехо) 11
86′ Морено Родриго (Ф. Торрес) 19
Составы
Норберту Мурара Нету 13
Муктар Диакаби 12
72′ Хосе Гайя 14
Кристиано Пиччини 21
Эсекиэль Гарай 24
Даниэль Парехо 10
Франсис Кокелен 17
Морено Родриго 19
76′ Карлос Солер 8
Ферран Торрес 20
74′ Денис Черышев 11
Даниэль Васс 18
84′ Санти Мина 22
Ли Кан Ин 34
1 Андрес Серхио Асенхо
2 Перес Марио Гаспар 76′
3 Соберон Альваро Гонсалес
6 Виктор Руис 15′
11 Коста Хорда Хауме
10 Висенте де ла Фуэнте Иборра 26′
14 Мануэль Тригерос
17 Карл Токо-Экамби
8 Пабло Форнальс 64′
7 Херард Морено
19 Санти Касорла 60′
30 Самуэль Чиквуэзе
16 Альфонсо Педраса 60′
9 Карлос Бакка
Статистика
1 Желтые карточки 3
0 Красные карточки 0
18 Удары (всего) 14
9 Удары в створ 5
7 Угловые 4
13 Фолы 8
2 Офсайды 3
Судьи
Главный судья Карлос дель Серро Гранде (Испания)
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