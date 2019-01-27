Футболисты «Спортинга» завоевали Кубок португальской лиги
МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Футболисты лиссабонского «Спортинга» завоевали Кубок португальской лиги, победив в финале «Порту» в серии послематчевых пенальти.
МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Футболисты лиссабонского «Спортинга» завоевали Кубок португальской лиги, победив в финале «Порту» в серии послематчевых пенальти.
Два тайма встречи, прошедшей в субботу в Браге, завершились со счетом 1:1, а в серии пенальти точнее были игроки столичной команды — 3:1.
В основное время у «Порту» отличился Фернандо (79-я минута), а «Спортинг» от поражения спас Бас Дост, который реализовал 11-метровый удар, назначенный на второй компенсированной минуте.
«Спортинг» впервые в своей истории стал обладателем Кубка португальской лиги, который разыгрывается с сезона-2007/08. Также «львы» стали пятой командой, сумевшей завоевать данный трофей. Ранее Кубок лиги 7 раз выигрывала лиссабонская «Бенфика», а также по разу — «Витория» из Сетубала, «Брага» и «Морейренсе».