Футболисты «Спортинга» завоевали Кубок португальской лиги

Источник: AFP 2019

Два тайма встречи, прошедшей в субботу в Браге, завершились со счетом 1:1, а в серии пенальти точнее были игроки столичной команды — 3:1.

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В основное время у «Порту» отличился Фернандо (79-я минута), а «Спортинг» от поражения спас Бас Дост, который реализовал 11-метровый удар, назначенный на второй компенсированной минуте.