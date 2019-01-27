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08:35 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Шевченко завел трибуны, «Милан» и «Наполи» их остудили

Дженнаро Гаттузо в непростом матче сыграл вничью с командой своего учителя Карло Анчелотти — 0:0.

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Источник: Спорт-Экспресс

Возвращение Шевченко

Многомиллионный трансфер Пентека из «Дженоа», совершенный «Миланом» на этой неделе, безусловно, стал очередным свидетельством амбиций команды Гаттузо. Но неаполитанцы во главе с Анчелотти (кстати, одним из самых успешных тренеров в истории миланцев) подходили к игре на «Сан-Сиро» в статусе безоговорочного фаворита. На это никак не повлияло отсутствие в составе Хамшика (начал игру на скамейке запасных) и Аллана, за которого «ПСЖ» безуспешно предлагал 100 миллионов евро.

Один из лучших бомбардиров серии А в дебютной игре за новый клуб оказался в запасе. Зато фанаты красно-черных смогли увидеть легенду клуба, ныне главного тренера сборной Украины Андрея Шевченко. Он получил памятную футболку и обратился к трибунам, скандируя «Вперед, «Милан»!

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Смелая задумка Анчелотти

Хозяева начали игру, используя традиционную для себя схему 4−3−3, где роль центрфорварда исполнял Кутроне. Анчелотти же выбрал схему 4−4−2, которая во время атак «Наполи» трансформировалась либо в построение, аналогичное сопернику, либо и вовсе 4−2−4. Помимо Милика и Мертенса активно вперед шли Кальехон и Инсинье. Поначалу гости смотрелись активнее, уже на 6-й минуте Доннарумма был вынужден перевести удар Кальехона на угловой. Хозяева на исходе первой десятиминутки ответили неплохим ударом Кутроне, который всколыхнул сетку с внешней стороны. «Наполи» продолжил чуть больше владеть мячом и чаще угрожал воротам соперника.

Когда тайм приближался к экватору, команды обменялись фолами, приведшими к «горчичникам». И если решение Кутроне зацепить Оспину после подачи углового объяснить сложно, то игра Фабиана Руиса рукой в центре поля в окружении игроков «Милана» выглядел логично — в противном случае хозяева могли убежать в опасную контратаку.

После этого игра выровнялась и команде Гаттузо несколько раз удалось вскрыть оборону неаполитанцев за счет мелкого и среднего паса и даже забить! Но судьи отменили гол, поскольку после подачи с углового на одном из неаполитанцев были нарушены правила.

Активную роль в выборе направления атак «Милана» играл еще один зимний новичок хозяев Пакета. Бразилец, кажется, еще не прочувствовал плотность, с которой привыкли играть в серии А. Он раз за разом стремится не только создать момент, но и сделать это красиво. Незадолго до перерыва, несмотря на неплохую игру «Милана», «Наполи» мог выйти вперед, но удар Кальехона со средней дистанции приняла на себя штанга.

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Доннарумма знает свое место

Второй тайм начался зеркально первому. Основные действия разворачивались у ворот Оспины. За две минуты сначала Сусо вместо удара из штрафной попытался пасом подключить к атаке Калабрию. Вторая волна этой атаки завершилась ударом Кессье с линии площади ворот, который принял на себя Малькюи. После этого игра пошла под диктовку гостей. Мертенс и Инсинье по очереди накручивали защитников «Милана», а Милик раз за разом пытался пробить Доннарумму. Молодой Джанлуиджи в этот вечер здорово выбирал позицию. А когда стало нужно, совершил эффектный сэйв после удара Зелиньски.

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На последние 20 минут на поле вышел Пентек. Почти сразу же поляк продавил Кулибали, и защитник лишь в подкате смог помешать ему пробить. В этой атаке повреждение получил Оспина. Казалось, что может понадобиться замена, но колумбиец нашел в себе силы продолжить игру. После оказания помощи Давиду хозяева вновь могли забить — неугомонный Пентек скинул мяч на Мусаккьо и тот пробил боковыми ножницами. Эффектно, но несильно.

Этот всплеск в игре «Милана» настраивал на оптимизм, но «Наполи» вновь напомнил, кто в последние годы активнее всех пытается прервать гегемонию «Ювентуса». Ближе всех к голу был Зелиньски. В добавленное ко второму тайму время вторую желтую карточку получил Фабиан Руис. Судья посчитал, что хавбек гостей рукой прервал передачу, и удалил его с поля. До финального свистка «Милан» создал один полумомент, но на этом и ограничился.

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Шевченко стал свидетелем ничьей между бывшими одноклубником и боссом. Если он задержится в Милане до вторника, то сможет увидеть еще одну игру между этими командами, но уже в четвертьфинале Кубка Италии.

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Милан 0:0
Первый тайм: 0:0
Наполи
26.01.2019, 22:30 основной раунд: 21-й тур Giuseppe Meazza
Главные тренеры
Дженнаро Гаттузо Карло Анчелотти
Составы
Джанлуиджи Доннарумма 99
Давиде Калабрия 2
Алессио Романьоли 13
Матео Пабло Музаккьо 22
Рикардо Родригес 68
Темуе Бакайоко 14
Франк Кессье 79
Хесус Хоакин Сусо 8
69′ Лукас Пакета 39
Фабио Борини 11
90′ Хакан Чалханоглу 10
Диего Лаксальт 93
17′ 71′ Патрик Кутроне 63
Кшиштоф Пентек 19
25 Давид Оспина
2 Кевин Малькюи
26 Калиду Кулибали
33 Рауль Альбиоль 86′
8 Фабиан Руис 18′ 90+3′
20 Петр Зелиньски
7 Хосе Кальехон
99 Аркадиуш Милик
6 Мариу Руй 72′
31 Фаузи Гулям
14 Дрис Мертенс 80′
9 Симоне Верди
24 Лоренцо Инсинье 88′
11 Адам Унас
Статистика
1 Желтые карточки 3
0 Красные карточки 0
14 Удары (всего) 14
5 Удары в створ 6
6 Угловые 8
7 Фолы 13
0 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Даниэле Довери (Италия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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