Шевченко завел трибуны, «Милан» и «Наполи» их остудили

Источник: Спорт-Экспресс

Возвращение Шевченко

Многомиллионный трансфер Пентека из «Дженоа», совершенный «Миланом» на этой неделе, безусловно, стал очередным свидетельством амбиций команды Гаттузо. Но неаполитанцы во главе с Анчелотти (кстати, одним из самых успешных тренеров в истории миланцев) подходили к игре на «Сан-Сиро» в статусе безоговорочного фаворита. На это никак не повлияло отсутствие в составе Хамшика (начал игру на скамейке запасных) и Аллана, за которого «ПСЖ» безуспешно предлагал 100 миллионов евро.

Один из лучших бомбардиров серии А в дебютной игре за новый клуб оказался в запасе. Зато фанаты красно-черных смогли увидеть легенду клуба, ныне главного тренера сборной Украины Андрея Шевченко. Он получил памятную футболку и обратился к трибунам, скандируя «Вперед, «Милан»!

Смелая задумка Анчелотти

Хозяева начали игру, используя традиционную для себя схему 4−3−3, где роль центрфорварда исполнял Кутроне. Анчелотти же выбрал схему 4−4−2, которая во время атак «Наполи» трансформировалась либо в построение, аналогичное сопернику, либо и вовсе 4−2−4. Помимо Милика и Мертенса активно вперед шли Кальехон и Инсинье. Поначалу гости смотрелись активнее, уже на 6-й минуте Доннарумма был вынужден перевести удар Кальехона на угловой. Хозяева на исходе первой десятиминутки ответили неплохим ударом Кутроне, который всколыхнул сетку с внешней стороны. «Наполи» продолжил чуть больше владеть мячом и чаще угрожал воротам соперника.

Когда тайм приближался к экватору, команды обменялись фолами, приведшими к «горчичникам». И если решение Кутроне зацепить Оспину после подачи углового объяснить сложно, то игра Фабиана Руиса рукой в центре поля в окружении игроков «Милана» выглядел логично — в противном случае хозяева могли убежать в опасную контратаку.

После этого игра выровнялась и команде Гаттузо несколько раз удалось вскрыть оборону неаполитанцев за счет мелкого и среднего паса и даже забить! Но судьи отменили гол, поскольку после подачи с углового на одном из неаполитанцев были нарушены правила.

Активную роль в выборе направления атак «Милана» играл еще один зимний новичок хозяев Пакета. Бразилец, кажется, еще не прочувствовал плотность, с которой привыкли играть в серии А. Он раз за разом стремится не только создать момент, но и сделать это красиво. Незадолго до перерыва, несмотря на неплохую игру «Милана», «Наполи» мог выйти вперед, но удар Кальехона со средней дистанции приняла на себя штанга.

Доннарумма знает свое место

Второй тайм начался зеркально первому. Основные действия разворачивались у ворот Оспины. За две минуты сначала Сусо вместо удара из штрафной попытался пасом подключить к атаке Калабрию. Вторая волна этой атаки завершилась ударом Кессье с линии площади ворот, который принял на себя Малькюи. После этого игра пошла под диктовку гостей. Мертенс и Инсинье по очереди накручивали защитников «Милана», а Милик раз за разом пытался пробить Доннарумму. Молодой Джанлуиджи в этот вечер здорово выбирал позицию. А когда стало нужно, совершил эффектный сэйв после удара Зелиньски.

На последние 20 минут на поле вышел Пентек. Почти сразу же поляк продавил Кулибали, и защитник лишь в подкате смог помешать ему пробить. В этой атаке повреждение получил Оспина. Казалось, что может понадобиться замена, но колумбиец нашел в себе силы продолжить игру. После оказания помощи Давиду хозяева вновь могли забить — неугомонный Пентек скинул мяч на Мусаккьо и тот пробил боковыми ножницами. Эффектно, но несильно.

Этот всплеск в игре «Милана» настраивал на оптимизм, но «Наполи» вновь напомнил, кто в последние годы активнее всех пытается прервать гегемонию «Ювентуса». Ближе всех к голу был Зелиньски. В добавленное ко второму тайму время вторую желтую карточку получил Фабиан Руис. Судья посчитал, что хавбек гостей рукой прервал передачу, и удалил его с поля. До финального свистка «Милан» создал один полумомент, но на этом и ограничился.

Шевченко стал свидетелем ничьей между бывшими одноклубником и боссом. Если он задержится в Милане до вторника, то сможет увидеть еще одну игру между этими командами, но уже в четвертьфинале Кубка Италии.