Текущие события
Футбол. Зарубежный
14:00
Вальядолид
Сельта
Футбол. Зарубежный
14:30
Кьево
Фиорентина
Футбол. Зарубежный
17:00
Монпелье
Кан
Футбол. Зарубежный
17:00
Болонья
Фрозиноне
Футбол. Зарубежный
17:00
Аталанта
Рома
Футбол. Зарубежный
17:00
Парма
СПАЛ
Футбол. Зарубежный
17:30
Бавария
Штутгарт
Футбол. Зарубежный
18:15
Жирона
Барселона
Футбол. Зарубежный
19:00
Амьен
Лион
Футбол. Зарубежный
26.01
Валенсия3
Вильярреал0
Футбол. Зарубежный
20:00
Фортуна Д
РБ Лейпциг
Футбол. Зарубежный
20:00
Торино
Интер
Футбол. Зарубежный
26.01
Милан0
Наполи0
Футбол. Зарубежный
20:30
Атлетик
Бетис
Футбол. Зарубежный
20:30
Реал Сосьедад
Уэска
Футбол. Зарубежный
26.01
Дижон2
Монако0
Футбол. Зарубежный
26.01
Генгам0
Реймс1
Футбол. Зарубежный
26.01
Ницца2
Ним0
Футбол. Зарубежный
26.01
Страсбур1
Бордо0
Футбол. Зарубежный
26.01
Вердер2
Айнтрахт Ф2
Футбол. Зарубежный
26.01
Леганес2
Эйбар2
Футбол. Зарубежный
26.01
Сампдория4
Удинезе0
Все события
Фоторепортажи
12Алина Загитова не смогла защитить титул на ЧЕ
10Ссора Риксена и Радимова во время матча «Зенита»
08:56 (мск), источник: Sport24

Первый матч «Монако» без Анри: Головин в запасе, удаление Налдо и поражение без шансов

Жардим в ужасе.

Наверх

Эта неделя — самая странная и сложная в сезоне для «Монако». Во вторник монегаски продлили безвыигрышную серию до 5 матчей — проиграли «Метцу» (1:3) и вылетели из Кубка Франции. Утром в четверг Тьерри Анри отправил в резерв ряд игроков (коуч не стал называть имена, потому что «их слишком много»), а уже вечером отстранили самого француза. На следующий день в клубе объявили о возвращении Леонарду Жардима спустя три месяца после увольнения. В субботу монегаски проиграли снова — на этот раз в чемпионате «Дижону» (0:2).

Делаем ставки!
Самое необычное из букмекерского мира

Александр Головин впервые с сентября начал матч в запасе. Последний раз полузащитник сборной России не попадал в стартовый состав в игре с «Сент-Этьеном» (0:2).

Командой руководил Франк Пасси. Леонарду Жардим смотрел игру с трибуны.

«Монако» доигрывал вдесятером. На 60-й минуте арбитр показал прямую красную карточку Налдо. Защитник удален во втором матче подряд. На прошлой неделе Налдо получил красную в матче со «Страсбуром» (1:5).

Поражение от «Дижона» — 13-е в сезоне для монегасков. Команда занимает 19-е место из 20.

Во время загрузки произошла ошибка.
Дижон 2:0
Первый тайм: 1:0
Монако
26.01.2019, 22:00 основной раунд: 22-й тур Stade Gaston-Gerard
Главные тренеры
Антуан Комбуаре Франк Пасси
Голы
24′ Квон Чхан Хун 22
69′ Наим Слити 10
Составы
Бобби Аллен 16
Фуад Шафик 26
90′ Уссама Хаддади 5
Седрик Ямбере 18
90′ Весли Лотоа 24
Мехди Абед 8
79′ Весли Саид 9
Жулиу Тавареш 11
Жордан Марье 14
82′ Квон Чхан Хун 22
Жюль Кейта 23
81′ Наим Слити 10
Флоран Бальмон 15
1 Даниэль Субашич
2 Фоде Балло-Туре
25 Камиль Глик
27 Роналду Апаресиду Родригес Налду 60′
32 Бенуа Бадиашиле
19 Джибриль Сидибе
7 Рони Лопеш
9 Радамель Фалькао
39 Беньямин Хенрикс 84′ 62′
34 Мусса Силла
8 Юри Тилеманс 68′ 49′
17 Александр Головин
44 Сеск Фабрегас 68′
12 Вильям Венкер
Статистика
3 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 1
13 Удары (всего) 18
7 Удары в створ 5
3 Угловые 5
15 Фолы 9
2 Офсайды 0
Судьи
Главный судья Эрик Ваттеллье (Франция)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
Дижон
НовостиМатчиСоставСтатистика
Монако
НовостиМатчиСоставСтатистика
Франция
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Новая чемпионка Европы из России утешила Загитову после провала. Самое няшное фото из Минска
Анастасия Янькова нашла двойника. Самая красивая русская девушка в ММА и ее поклонница очень похожи
Емельяненко нокаутирован в США. Его сопернику хватило 35 секунд
Черышев забил за «Валенсию», но не стал праздновать (видео)
Шевченко завел трибуны, «Милан» и «Наполи» их остудили
В Минске завершился ЧЕ по фигурному катанию
Логинов едва не совершил чудо в пасьюте, Фуркад опять встал
Ягудин согласился с Плющенко при критике Коляды и Ковтуна
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь