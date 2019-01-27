Первый матч «Монако» без Анри: Головин в запасе, удаление Налдо и поражение без шансов

Эта неделя — самая странная и сложная в сезоне для «Монако». Во вторник монегаски продлили безвыигрышную серию до 5 матчей — проиграли «Метцу» (1:3) и вылетели из Кубка Франции. Утром в четверг Тьерри Анри отправил в резерв ряд игроков (коуч не стал называть имена, потому что «их слишком много»), а уже вечером отстранили самого француза. На следующий день в клубе объявили о возвращении Леонарду Жардима спустя три месяца после увольнения. В субботу монегаски проиграли снова — на этот раз в чемпионате «Дижону» (0:2).