Первый матч «Монако» без Анри: Головин в запасе, удаление Налдо и поражение без шансов

Эта неделя — самая странная и сложная в сезоне для «Монако». Во вторник монегаски продлили безвыигрышную серию до 5 матчей — проиграли «Метцу» (1:3) и вылетели из Кубка Франции. Утром в четверг Тьерри Анри отправил в резерв ряд игроков (коуч не стал называть имена, потому что «их слишком много»), а уже вечером отстранили самого француза. На следующий день в клубе объявили о возвращении Леонарду Жардима спустя три месяца после увольнения. В субботу монегаски проиграли снова — на этот раз в чемпионате «Дижону» (0:2).
Александр Головин впервые с сентября начал матч в запасе. Последний раз полузащитник сборной России не попадал в стартовый состав в игре с «Сент-Этьеном» (0:2).
Командой руководил Франк Пасси. Леонарду Жардим смотрел игру с трибуны.
«Монако» доигрывал вдесятером. На 60-й минуте арбитр показал прямую красную карточку Налдо. Защитник удален во втором матче подряд. На прошлой неделе Налдо получил красную в матче со «Страсбуром» (1:5).
Поражение от «Дижона» — 13-е в сезоне для монегасков. Команда занимает 19-е место из 20.