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«Реал» не выиграет в Барселоне

Аналитики БК «Лига Ставок» считают, что «Реал» может потерять очки в гостях у «Эспаньола».

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Источник: Reuters

Столичный клуб ужасно выглядел под руководством Хулена Лопетеги, но и Сантьяго Солари вызывает немногим больше доверия. Мадридцы никак не обретут стабильность в результатах, регулярно допуская осечки в неочевидных ситуациях. Так было с ЦСКА (0:3) и «Реалом Сосьедад» (0:2) — то же самое случилось и на днях с «Жироной» (0:1) в Кубке Испании. От действующего победителя Лиги чемпионов сейчас можно ожидать любой результат.

Футбол
Испания 2018/2019
Тур 21, 27.01.2019, 22:45
Эспаньол
-Реал-

Справедливости ради нужно сказать, что «Эспаньол», идущий на 14-м месте в Примере, в последнем туре сгорел по всем статьям в гостях у «Эйбара» (0:3). Вот уже пять матчей кряду «попугаи» не могут сохранить ворота в неприкосновенности, пропустив в общей сложности десять мячей. Зато при родных трибунах каталонцы не проигрывают на протяжении пяти встреч, да и «Реал» в свой последний визит к ним лишился трёх очков (0:1).

На мадридцев «Эспаньол» настраивается не хуже, чем на соседей из «Барселоны», так что у него есть четыре матча года. Почему бы команде Солари и не допустить очередную осечку? Коэффициент на такой исход составит 2,05.

Кроме того, БК «Лига Ставок» обращает внимание на любопытный статистический факт: вот уже семь матчей кряду не могут отличиться сразу обе команды. Вероятность восьмого подобного исхода оценивается коэффициентом 2,15.

Матч между «Эспаньолом» и «Реалом» состоится 27 января в 22:45 МСК.

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