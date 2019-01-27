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10:16 (мск), источник: Vesti.kz

Бразилец стоимостью три миллиона евро объявил об уходе из «Астаны»

Бразильский полузащитник Педро Энрике объявил об уходе из ФК «Астана», сообщают Vesti.kz.

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Прошлый сезон футболист провел в столичном клубе, с которым выиграл чемпионат Казахстана, на правах аренды. Права на игрока принадлежат греческому ПАОКу.

Перед приходом в «Астану» авторитетный портал Transfermarkt.de оценивал трансферную стоимость Энрике в три миллиона евро. На его счету восемь матчей в КПЛ и 11 в еврокубках, три гола и одна голевая передача в международных матчах.

Отметим, что ранее была информация, что Энрике вместе с другим легионером «Астаны» Ричардом Алмейдой хочет вернуться в азербайджанский «Карабах», что Алмейда впоследствии и сделал.

«Спасибо “Астане” и ее фанатам за все! Это было большое удовольствие», — написал футболист в своем аккаунте в Instagram.

Отметим, что «Астана» сейчас находится на предсезонных сборах в ОАЭ.

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