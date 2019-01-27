Бразилец стоимостью три миллиона евро объявил об уходе из «Астаны»
Бразильский полузащитник Педро Энрике объявил об уходе из ФК «Астана», сообщают Vesti.kz.
Бразильский полузащитник Педро Энрике объявил об уходе из ФК «Астана», сообщают Vesti.kz.
Прошлый сезон футболист провел в столичном клубе, с которым выиграл чемпионат Казахстана, на правах аренды. Права на игрока принадлежат греческому ПАОКу.
Перед приходом в «Астану» авторитетный портал Transfermarkt.de оценивал трансферную стоимость Энрике в три миллиона евро. На его счету восемь матчей в КПЛ и 11 в еврокубках, три гола и одна голевая передача в международных матчах.
Отметим, что ранее была информация, что Энрике вместе с другим легионером «Астаны» Ричардом Алмейдой хочет вернуться в азербайджанский «Карабах», что Алмейда впоследствии и сделал.
«Спасибо “Астане” и ее фанатам за все! Это было большое удовольствие», — написал футболист в своем аккаунте в Instagram.
Отметим, что «Астана» сейчас находится на предсезонных сборах в ОАЭ.