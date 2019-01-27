Футболисты брестского «Динамо» отправились на сбор в ОАЭ
27 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты брестского «Динамо» прибыли на первый предсезонный
27 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты брестского «Динамо» прибыли на первый предсезонный
В выездном списке 27 игроков, среди которых опытнейший форвард Артем Милевский, вернувшийся из венгерского клуба «Кишварда».
На предстоящем сборе подопечные чешского специалиста Марцела Лички проведут 3 контрольных матча: 30 января против местного клуба «Аль-Джазира» из
Первым официальным матчем для брестского «Динамо» нового сезона станет встреча за Суперкубок Беларуси против борисовского БАТЭ, который пройдет 2 марта. Борисовчане сейчас готовятся к сезону в Турции.