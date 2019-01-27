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14:16 (мск), источник: БЕЛТА

Футболисты брестского «Динамо» отправились на сбор в ОАЭ

27 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты брестского «Динамо» прибыли на первый предсезонный учебно-тренировочный сбор, который пройдет в Объединенных Арабских Эмиратах, сообщили БЕЛТА в пресс-службе брестской команды.

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В выездном списке 27 игроков, среди которых опытнейший форвард Артем Милевский, вернувшийся из венгерского клуба «Кишварда».

На предстоящем сборе подопечные чешского специалиста Марцела Лички проведут 3 контрольных матча: 30 января против местного клуба «Аль-Джазира» из Абу-Даби, также с двумя представителями китайского чемпионата — 1 февраля с «Гуанчжоу Эверграндом» и 8 февраля с «Шанхаем СИПГ». Затем динамовцы вернутся домой, после чего возьмут курс на турецкий Белек, где с 13 по 27 февраля проведут второй сбор.

Первым официальным матчем для брестского «Динамо» нового сезона станет встреча за Суперкубок Беларуси против борисовского БАТЭ, который пройдет 2 марта. Борисовчане сейчас готовятся к сезону в Турции.

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