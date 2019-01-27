Футболисты брестского «Динамо» отправились на сбор в ОАЭ

На предстоящем сборе подопечные чешского специалиста Марцела Лички проведут 3 контрольных матча: 30 января против местного клуба «Аль-Джазира» из Абу-Даби, также с двумя представителями китайского чемпионата — 1 февраля с «Гуанчжоу Эверграндом» и 8 февраля с «Шанхаем СИПГ». Затем динамовцы вернутся домой, после чего возьмут курс на турецкий Белек, где с 13 по 27 февраля проведут второй сбор.