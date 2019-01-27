«Арсенал» хочет арендовать у «Барселоны» Малкома

Как сообщает ВВС, в борьбу за бразильца хочет включиться «Арсенал», который рассчитывает укрепить атаку этой зимой. Малком может быть взят в аренду до конца сезона.

Вингер перешел в «Барселону» прошлым летом из «Бордо» за 41 миллион евро, однако имеет мало игровой практики. В нынешнем сезоне в ла лиге он провел лишь шесть матчей.