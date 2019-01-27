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14:19 (мск), источник: Чемпионат.com

Давид Луис близок к продлению контракта с «Челси»

Защитник «Челси» Давид Луис близок к подписанию нового однолетнего соглашения с лондонским клубом, сообщает Goal.

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Источник: Reuters

Действующий контракт Луиса с «Челси» рассчитан до 30 июня 2019 года. Интерес к бразильскому игроку проявляет «Монако».

Давид вернулся в «Челси» из «ПСЖ» в конце лета 2016 года. Ранее защитник выступал за лондонский клуб с 2011 по 2014 год.

В нынешнем сезоне английской Премьер-лиги 31-летний футболист забил один гол и отдал две результативные передачи в 22 встречах.

«Челси», набрав 47 очков, занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата Англии. В матче 24-го тура команда Маурицио Сарри сыграет с «Борнмутом». Встреча пройдёт в Борнмуте на стадионе «Виталити — Дин Корт» 30 января и начнётся в 22:45 мск.

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