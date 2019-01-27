Давид Луис близок к продлению контракта с «Челси»

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Действующий контракт Луиса с «Челси» рассчитан до 30 июня 2019 года. Интерес к бразильскому игроку проявляет «Монако».

Давид вернулся в «Челси» из «ПСЖ» в конце лета 2016 года. Ранее защитник выступал за лондонский клуб с 2011 по 2014 год.

В нынешнем сезоне английской Премьер-лиги 31-летний футболист забил один гол и отдал две результативные передачи в 22 встречах.