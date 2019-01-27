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14:51 (мск), источник: Чемпионат.com

На продолжение поисков Салы было пожертвовано € 300 тыс. за два дня

На продолжение поисков пропавших без вести новичка «Кардифф Сити» Эмилиано Салы и пилота Дэйва Ибботсона удалось за два дня собрать необходимые € 300 тыс., сообщает Daily Mail.

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Источник: AP 2019

В акции приняли участие многие известные футболисты, среди которых игроки «ПСЖ» Киллиан Мбаппе (€ 30 тыс.) и Адриен Рабьо (€ 25 тыс.), капитан лондонского «Арсенала» Лоран Косельни и полузащитник «Манчестер Сити» Илкай Гюндоган.

В это трансферное окно Сала перешёл в «Кардифф Сити» из «Нанта». Вечером 21 января нападающий попрощался с бывшими партнёрами по французской команде и вылетел на частном самолёте в Уэльс, однако примерно за час до запланированного прибытия воздушное судно пропало с радаров.

Ранее полиция острова Гернси прекратила активные поиски пропавшего самолёта. В полиции сочли, что обнаружить живыми футболиста и пилота уже практически не представляется возможным.

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