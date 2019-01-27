Жардим в «Монако» будет зарабатывать столько же, сколько получал и до отставки
Португальский специалист Леонарду Жардим будет зарабатывать в «Монако» столько же, сколько и до отставки.
Португальский специалист Леонарду Жардим будет зарабатывать в «Монако» столько же, сколько и до отставки.
Как сообщает Telefoot, 44-летний тренер подписал договор с зарплатой в 4 миллиона евро в год.
Напомним, Жардим был отправлен в отставку три месяца назад. Его сменил Тьерри Анри, которого уволили из «Монако» в январе, вернув на пост тренера португальца.