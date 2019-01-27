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17:46 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Вратарь подвел Слуцкого, «Витесс» проиграл «Фортуне»

Команда российского тренера из-за ошибки голкипера потерпела выездное поражение (1:2).

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Источник: РИА "Новости"

Фортуна" — «Витесс» — 2:1 (0:1)
Голы: Линссен, 7 (0:1). Хюттен, 74 (1:1). Стоккерс, 90+2 (2:1).
«Фортуна»: Кошелев, Эссерс, Херингс, Пинту, Сметс, Хосе Родригес, Эль-Мессауди (Хюттен, 60), Димерс, Семеду (Добош, 88), Новакович, Видигал (Стоккерс, 77).
«Витесс»: Эдуарду, Караваев, ван дер Верфф, Кларк-Солтер, Бюттнер, Беро, Сереро, Фор, Эдегор (Беренс, 72), Дарфалу (Маргарет, 76), Линссен.
Предупреждения: Эссерс, 23. Димерс, 27. Херингс, 36. Беро, 45. Фор, 55. Сметс, 70. Добош, 90.
Судья: Перес.
27 января. Ситтард. Стадион «Fortuna Sittard Stadion».

«Игра, которая может изменить все»

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«Витесс» после абсолютно заслуженного поражения от АЗ (0:2) в четвертьфинале Кубка Голландии отправился в Ситтард. Леонид Слуцкий, несмотря на невыразительную игру своей команды в предыдущей встрече, сделал всего одно изменение в стартовом составе — вместо Беренса на поле вышел Беро. Во флеш-интервью Слуцкий, несмотря на дождь, легко одетый, отметил, что его команде не хватает стабильности: «Отрезками мы можем играть хорошо, контролировать ход встреч, но если пропускаем или не забиваем дважды подряд, теряем уверенность. Корень проблемы в психологии. Нас ждет игра, которая может изменить все».

Плеймейкер Эдуарду и транжира Фор

«Фортуна» начала матч активнее, но так и не создала ни одного опасного момента у ворот Эдуарду. А вот первая же вылазка «Витесса» едва не обернулась голом — защитник в последний момент накрыл удар в пустой угол. Но гостям удалось забить уже через минуту. Комбинация началась с выноса от своей штрафной в исполнении португальского голкипера. Линссен в центре поля здорово сыграл на линии офсайда и выскочил один на один с Кошелевым. Молдавский голкипер не смог спасти хозяев. Интересно, что Эдуарду стал первым с 9 декабря 2017 года вратарем, отдавшим голевую передачу в матче голландской лиги.

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Поведя в счете, «орлы» Слуцкого продолжили играть вторым номером, вынуждая игроков «Фортуны» ошибаться под высоким прессингом. Такое давление привело к ошибке Кошелева, который вынес мяч точно на соперника. Эдегор снабдил передачей Дарфалу и тот забил. Но в момент паса форвард был в офсайде. Еще дважды увеличить преимущество гостей мог Фор, но первый удар из убойной позиции приняла на себя перекладина, а второй разминулся с ближней «девяткой» ворот «Фортуны».

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Хозяева в первом тайме больше владели мячом, но почти ничего не создали у ворот «Витесса» — основную угрозу составляли удары со средней дистанции, с которыми спокойно справлялся Эдуарду. Еще один момент «привез» Кларк-Солтер, допустивший результативную ошибку в кубковой игре с АЗ. В концовке тайма «Фортуна» могла претендовать на пенальти, но судья Мартин Перес посчитал, что ван дер Верфф боролся с Новаковичем без нарушения правил.

Гол имени Эдуарду

После перерыва «Витесс» продолжил играть по счету, стараясь ловить соперника на контратаках. В одной из них, организованной Караваевым, только реакция Кошелева спасла «Фортуну» от гола Эдегора. А потом случилось то, о чем говорил Слуцкий — упустив еще пару полумоментов, его игроки начали нервничать. «Фортуне» удалось сравнять счет. Стиль, в котором хозяева забили мяч, стал «фирменным» для «Витесса» Слуцкого — навес из зоны Бюттнера и игра форварда на опережение. После удара Хюттена Эдуарду не спас свою команду.

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За десять минут до свистка удача, несмотря на название, вновь отвернулась от «Фортуны». Беро, поскользнувшись на мокрой траве, сыграл рукой в своей штрафной, но судья во второй раз в матче не решился ставить пенальти в ворота «Витесса». Уже в концовке «Витесс» мог вырвать победу, но с ударом Сереро справился Кошелев.

А следом чудовищную ошибку допустил Эдуарду. Португалец выкатил мяч в пустую зону, куда вовремя сместился вышедший на замену Стоккерс. Форвард пробил первым же касанием и попал в оставленные голкипером ворота — 2:1. Так, имея преимущество по моментам в первом тайме, «Витесс» впервые с 1999 года проиграл команде из Ситтарда.

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