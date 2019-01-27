Вратарь подвел Слуцкого, «Витесс» проиграл «Фортуне»

Источник: РИА "Новости"

Фортуна" — «Витесс» — 2:1 (0:1)

Голы: Линссен, 7 (0:1). Хюттен, 74 (1:1). Стоккерс, 90+2 (2:1).

«Фортуна»: Кошелев, Эссерс, Херингс, Пинту, Сметс, Хосе Родригес, Эль-Мессауди (Хюттен, 60), Димерс, Семеду (Добош, 88), Новакович, Видигал (Стоккерс, 77).

«Витесс»: Эдуарду, Караваев, ван дер Верфф, Кларк-Солтер, Бюттнер, Беро, Сереро, Фор, Эдегор (Беренс, 72), Дарфалу (Маргарет, 76), Линссен.

Предупреждения: Эссерс, 23. Димерс, 27. Херингс, 36. Беро, 45. Фор, 55. Сметс, 70. Добош, 90.

Судья: Перес.

27 января. Ситтард. Стадион «Fortuna Sittard Stadion».

«Игра, которая может изменить все»

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«Витесс» после абсолютно заслуженного поражения от АЗ (0:2) в четвертьфинале Кубка Голландии отправился в Ситтард. Леонид Слуцкий, несмотря на невыразительную игру своей команды в предыдущей встрече, сделал всего одно изменение в стартовом составе — вместо Беренса на поле вышел Беро. Во флеш-интервью Слуцкий, несмотря на дождь, легко одетый, отметил, что его команде не хватает стабильности: «Отрезками мы можем играть хорошо, контролировать ход встреч, но если пропускаем или не забиваем дважды подряд, теряем уверенность. Корень проблемы в психологии. Нас ждет игра, которая может изменить все».

Плеймейкер Эдуарду и транжира Фор

«Фортуна» начала матч активнее, но так и не создала ни одного опасного момента у ворот Эдуарду. А вот первая же вылазка «Витесса» едва не обернулась голом — защитник в последний момент накрыл удар в пустой угол. Но гостям удалось забить уже через минуту. Комбинация началась с выноса от своей штрафной в исполнении португальского голкипера. Линссен в центре поля здорово сыграл на линии офсайда и выскочил один на один с Кошелевым. Молдавский голкипер не смог спасти хозяев. Интересно, что Эдуарду стал первым с 9 декабря 2017 года вратарем, отдавшим голевую передачу в матче голландской лиги.

Поведя в счете, «орлы» Слуцкого продолжили играть вторым номером, вынуждая игроков «Фортуны» ошибаться под высоким прессингом. Такое давление привело к ошибке Кошелева, который вынес мяч точно на соперника. Эдегор снабдил передачей Дарфалу и тот забил. Но в момент паса форвард был в офсайде. Еще дважды увеличить преимущество гостей мог Фор, но первый удар из убойной позиции приняла на себя перекладина, а второй разминулся с ближней «девяткой» ворот «Фортуны».

Хозяева в первом тайме больше владели мячом, но почти ничего не создали у ворот «Витесса» — основную угрозу составляли удары со средней дистанции, с которыми спокойно справлялся Эдуарду. Еще один момент «привез» Кларк-Солтер, допустивший результативную ошибку в кубковой игре с АЗ. В концовке тайма «Фортуна» могла претендовать на пенальти, но судья Мартин Перес посчитал, что ван дер Верфф боролся с Новаковичем без нарушения правил.

Гол имени Эдуарду

После перерыва «Витесс» продолжил играть по счету, стараясь ловить соперника на контратаках. В одной из них, организованной Караваевым, только реакция Кошелева спасла «Фортуну» от гола Эдегора. А потом случилось то, о чем говорил Слуцкий — упустив еще пару полумоментов, его игроки начали нервничать. «Фортуне» удалось сравнять счет. Стиль, в котором хозяева забили мяч, стал «фирменным» для «Витесса» Слуцкого — навес из зоны Бюттнера и игра форварда на опережение. После удара Хюттена Эдуарду не спас свою команду.

За десять минут до свистка удача, несмотря на название, вновь отвернулась от «Фортуны». Беро, поскользнувшись на мокрой траве, сыграл рукой в своей штрафной, но судья во второй раз в матче не решился ставить пенальти в ворота «Витесса». Уже в концовке «Витесс» мог вырвать победу, но с ударом Сереро справился Кошелев.