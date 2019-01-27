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20:11 (мск), источник: Р-Спорт

Вратарь «Аякса» забил гол на 92-й минуте и вывел клуб в четвертьфинал Кубка

МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Голкипер молодежной команды «Аякса» Дан Райцигер в матче Кубка Голландии против футбольного клуба «НАК Бреда» стал настоящим героем.

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Вратарь на второй добавленной минуте поразил ворота соперника, сравняв счет в матче. Но на этом подвиги молодого игрока не закончились. В серии пенальти Рейцигер отбил удар, что позволило «Аяксу» выйти в четвертьфинал турнира.

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