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20:13 (мск), источник: Чемпионат.com

«Бавария» разгромила «Штутгарт» в Бундеслиге

Мюнхенская «Бавария» в матче 19-го тура чемпионата Германии разгромила «Штутгарт» со счётом 4:1. Встреча состоялась в Мюнхене на стадионе «Альянц-Арена». Обслуживал матч арбитр Франк Вилленборг.

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Источник: AFP 2019
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Счёт на пятой минуте открыл Тьяго Алькантара, которому ассистировал Роберт Левандовски. В середине тайма равновесие восстановил Анастасиос Донис. Во втором тайме мюнхенский клуб добыл победу благодаря голам Леона Горецки и Левандовского, а также автоголу Кристиана Гентнера.

Для «Баварии» эта победа стала седьмой подряд в матчах Бундеслиги.

Благодаря победе «Бавария», набрав 42 очка, вернулась на второе место в турнирной таблице немецкого национального чемпионата. «Штутгарт» (14) по-прежнему находится в зоне вылета, занимая 16-е место.

Бавария 4:1
Первый тайм: 1:1
Штутгарт
27.01.2019, 17:30 основной раунд: 19-й тур Allianz-Arena
Главные тренеры
Нико Ковач Маркус Вайнцирль
Голы
5′ Тиагу Алькантара (Р. Левандовски) 6
55′ Кристиан Гентнер 20
71′ Леон Горецка (Дж. Киммих) 18
84′ Роберт Левандовски (Дж. Киммих) 9
11 Анастасиос Донис (Кр. Гентнер) 26′
Нереализованные пенальти
66′ Р. Левандовски 9
Составы
Мануэль Нойер 1
Никлас Зюле 4
Матс Хуммельс 5
32′ Давид Алаба 27
Джошуа Киммих 32
Тиагу Алькантара 6
Леон Горецка 18
Роберт Левандовски 9
45′ Хави Мартинес 8
Серж Гнабри 22
75′ Томас Мюллер 25
Хамес Родригес 11
86′ Кингсли Коман 29
Альфонсо Дэйвис 19
1 Рон-Роберт Цилер
2 Эмилиано Инсуа
4 Марк-Оливер Кемпф
18 Озан Кабак
32 Андреас Бек
6 Сантьяго Аскасибар
20 Кристиан Гентнер 66′
22 Николас Гонсалес
9 Стивен Цубер 87′
10 Даниэль Дидави
14 Александр Эссвайн 90′
24 Борна Соса
11 Анастасиос Донис 74′
17 Эрик Томми
Статистика
1 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
19 Удары (всего) 7
6 Удары в створ 2
8 Угловые 1
9 Фолы 10
6 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Франк Вилленборг (Германия)
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