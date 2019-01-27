«Бавария» разгромила «Штутгарт» в Бундеслиге

Источник: AFP 2019

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Счёт на пятой минуте открыл Тьяго Алькантара, которому ассистировал Роберт Левандовски. В середине тайма равновесие восстановил Анастасиос Донис. Во втором тайме мюнхенский клуб добыл победу благодаря голам Леона Горецки и Левандовского, а также автоголу Кристиана Гентнера.

Для «Баварии» эта победа стала седьмой подряд в матчах Бундеслиги.