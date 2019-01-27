«Бавария» разгромила «Штутгарт» в Бундеслиге
Мюнхенская «Бавария» в матче 19-го тура чемпионата Германии разгромила «Штутгарт» со счётом 4:1. Встреча состоялась в Мюнхене на стадионе «Альянц-Арена». Обслуживал матч арбитр Франк Вилленборг.
Мюнхенская «Бавария» в матче 19-го тура чемпионата Германии разгромила «Штутгарт» со счётом 4:1. Встреча состоялась в Мюнхене на стадионе «Альянц-Арена». Обслуживал матч арбитр Франк Вилленборг.
Счёт на пятой минуте открыл Тьяго Алькантара, которому ассистировал Роберт Левандовски. В середине тайма равновесие восстановил Анастасиос Донис. Во втором тайме мюнхенский клуб добыл победу благодаря голам Леона Горецки и Левандовского, а также автоголу Кристиана Гентнера.
Для «Баварии» эта победа стала седьмой подряд в матчах Бундеслиги.
Благодаря победе «Бавария», набрав 42 очка, вернулась на второе место в турнирной таблице немецкого национального чемпионата. «Штутгарт» (14)
|Нико Ковач
|Маркус Вайнцирль
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|1
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|19
|Удары (всего)
|7
|6
|Удары в створ
|2
|8
|Угловые
|1
|9
|Фолы
|10
|6
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Франк Вилленборг (Германия)