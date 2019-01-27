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20:03 (мск), источник: Р-Спорт

«Аталанта» сыграла вничью с «Ромой», уступая по ходу матча три мяча

МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. «Аталанта» и «Рома» сыграли вничью в матче 21-го тура чемпионата Италии по футболу.

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Источник: AFP 2019

Встреча, прошедшая в Бергамо, завершилась со счетом 3:3. «Рома» в первом тайме вела 3:0 благодаря мячам Эдина Джеко (3-я, 33-я минуты) и Стефан Эль-Шаарави (40), но «Аталанта» сумела отыграться — забили Тимоти Кастань (45), Рафаэл Толой (59) и Дуван Сапата (71).

Результаты других встреч:

  • «Болонья» — «Фрозиноне» — 0:4;.
  • «Парма» — СПАЛ — 2:3.
Аталанта 3:3
Первый тайм: 1:3
Рома
27.01.2019, 17:00 основной раунд: 21-й тур Atleti Azzurri D'Italia
Главные тренеры
Джанпьеро Гасперини Эузебио Ди Франческо
Голы
44′ Тимоти Кастань (А.Д. Гомес) 21
59′ Рафаэл Толой (А.Д. Гомес) 2
71′ Дуван Сапата (Й. Иличич) 91
9 Эдин Джеко (Н. Дзаньоло) 3′
9 Эдин Джеко (С. Н`Зонзи) 33′
92 Стефан Эль-Шаарави (Н. Дзаньоло) 40′
Нереализованные пенальти
70′ Д. Сапата 91
Составы
Этрит Бериша 1
Рафаэл Толой 2
Берат Джимсити 19
Тимоти Кастань 21
Ханс Хатебур 33
Мартен де Рон 15
Алехандро Дарио Гомес 10
Дуван Сапата 91
53′ Джанлука Манчини 23
Хосе Луис Паломино 6
84′ Йосип Иличич 72
Муса Барроу 99
90′ Марио Пашалич 88
Маттео Пессина 22
1 Робин Ольсен
11 Александр Коларов
15 Иван Маркано
44 Константинос Манолас 35′
4 Бриан Кристанте 23′
22 Николо Дзаньоло
42 Стивен Н`Зонзи 64′
9 Эдин Джеко
2 Рик Карсдорп 78′
20 Федерико Фасио
7 Лоренцо Пеллегрини 65′
24 Алессандро Флоренци
92 Стефан Эль-Шаарави 62′
34 Джастин Клайверт
Статистика
0 Желтые карточки 3
0 Красные карточки 0
23 Удары (всего) 8
5 Удары в створ 5
9 Угловые 2
7 Фолы 15
5 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Джанпаоло Кальварезе (Италия)
Обозначения
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Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
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