«Аталанта» сыграла вничью с «Ромой», уступая по ходу матча три мяча
МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. «Аталанта» и «Рома» сыграли вничью в матче 21-го тура чемпионата Италии по футболу.
МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. «Аталанта» и «Рома» сыграли вничью в матче 21-го тура чемпионата Италии по футболу.
Встреча, прошедшая в Бергамо, завершилась со счетом 3:3. «Рома» в первом тайме вела 3:0 благодаря мячам Эдина Джеко (3-я, 33-я минуты) и Стефан
Результаты других встреч:
|Джанпьеро Гасперини
|Эузебио Ди Франческо
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|0
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
|23
|Удары (всего)
|8
|5
|Удары в створ
|5
|9
|Угловые
|2
|7
|Фолы
|15
|5
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Джанпаоло Кальварезе (Италия)