«Аталанта» сыграла вничью с «Ромой», уступая по ходу матча три мяча

Встреча, прошедшая в Бергамо, завершилась со счетом 3:3. «Рома» в первом тайме вела 3:0 благодаря мячам Эдина Джеко (3-я, 33-я минуты) и Стефан Эль-Шаарави (40), но «Аталанта» сумела отыграться — забили Тимоти Кастань (45), Рафаэл Толой (59) и Дуван Сапата (71).