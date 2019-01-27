Текущие события
Футбол. Зарубежный
22:00
Тулуза
Анже
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Атлетик1
Бетис0
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Реал Сосьедад0
Уэска0
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Торино1
Интер0
Футбол. Зарубежный
22:30
Лацио
Ювентус
Футбол. Зарубежный
22:45
Эспаньол
Реал
Футбол. Зарубежный
23:00
ПСЖ
Ренн
Футбол. Зарубежный
20:00
Фортуна Д0
РБ Лейпциг4
Футбол. Зарубежный
19:00
Амьен0
Лион1
Футбол. Зарубежный
18:15
Жирона0
Барселона2
Футбол. Зарубежный
17:30
Бавария4
Штутгарт1
Футбол. Зарубежный
17:00
Монпелье2
Кан0
Футбол. Зарубежный
17:00
Болонья0
Фрозиноне4
Футбол. Зарубежный
17:00
Аталанта3
Рома3
Футбол. Зарубежный
17:00
Парма2
СПАЛ3
Футбол. Зарубежный
14:30
Кьево3
Фиорентина4
Футбол. Зарубежный
14:00
Вальядолид2
Сельта1
Все события
Фоторепортажи
19Родолфу в ЦСКА, Вагнер Лав — в футболке киевского «Динамо»
12Алина Загитова не смогла защитить титул на ЧЕ
21:52 (мск), источник: Vesti.kz

«Иртыш» после неудачи с трансфером вратаря «Астаны» решил вернуть своего капитана

Павлодарский «Иртыш» намерен вернуть в свои ряды голкипера Никиту Калмыкова, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Наверх

29-летний страж ворот должен был перейти в талдыкорганский «Жетысу», однако получил приглашение от Димитара Димитрова на второй УТС в Турцию.

Ранее «Иртыш» был не против ухода своего капитана, но неудачный трансфер с вратарем «Астаны» и сборной Казахстана Александром Мокиным заставил передумать болгарского наставника. На первом учебно-тренировочном сборе в Турции из вратарей работали молодые Илья Сотник и Владислав Сазонов.

Подписав контракт с павлодарцами, Мокин тем не менее отправился на УТС с «Астаной» в ОАЭ.

В минувшем сезоне Калмыков провел в КПЛ 30 матчей, в которых пропустил 42 мяча. В 15-ти матчах голкипер выводил свою команду в качестве капитана. «Иртыш» занял лишь десятое место и сохранил прописку в КПЛ после двух побед в стыковых матчах над шымкентским «Кыраном».

Калмыков почти всю свою карьеру провел в родном «Иртыше» и лишь в 2016 году защищал цвета «Кызыл-Жара СК» из Петропавловска. В 2009 году провел три матча в составе молодежной сборной Казахстана в рамках отборочного цикла чемпионата Европы.

Иртыш П
НовостиМатчиСоставСтатистика
Испания
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Италия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Англия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Германия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Франция
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Украина
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
"Барселона" перехватила молодого голландца у ПСЖ благодаря Неймару
Емельяненко впервые прокомментировал поражение от Райана Бейдера
«Барселона» одержала восьмую победу подряд в чемпионате Испании
Олимпийская чемпионка назвала крахом результат Загитовой на ЧЕ
Вратарь «Зенита» перешел в «Олимпиакос» на правах аренды
Вольфганг Пихлер отказался считать Губерниева журналистом
Вратарь «Аякса» забил гол и вывел клуб в четвертьфинал Кубка
«Бавария» разгромила «Штутгарт» в матче чемпионата Германии
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь