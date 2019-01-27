«Иртыш» после неудачи с трансфером вратаря «Астаны» решил вернуть своего капитана
Павлодарский «Иртыш» намерен вернуть в свои ряды голкипера Никиту Калмыкова, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Павлодарский «Иртыш» намерен вернуть в свои ряды голкипера Никиту Калмыкова, сообщает корреспондент Vesti.kz.
29-летний страж ворот должен был перейти в талдыкорганский «Жетысу», однако получил приглашение от Димитара Димитрова на второй УТС в Турцию.
Ранее «Иртыш» был не против ухода своего капитана, но неудачный трансфер с вратарем «Астаны» и сборной Казахстана Александром Мокиным заставил передумать болгарского наставника. На первом
Подписав контракт с павлодарцами, Мокин тем не менее отправился на УТС с «Астаной» в ОАЭ.
В минувшем сезоне Калмыков провел в КПЛ 30 матчей, в которых пропустил 42 мяча. В 15-ти матчах голкипер выводил свою команду в качестве капитана. «Иртыш» занял лишь десятое место и сохранил прописку в КПЛ после двух побед в стыковых матчах над шымкентским «Кыраном».
Калмыков почти всю свою карьеру провел в родном «Иртыше» и лишь в 2016 году защищал цвета «Кызыл-Жара СК» из Петропавловска. В 2009 году провел три матча в составе молодежной сборной Казахстана в рамках отборочного цикла чемпионата Европы.