«Иртыш» после неудачи с трансфером вратаря «Астаны» решил вернуть своего капитана

29-летний страж ворот должен был перейти в талдыкорганский «Жетысу», однако получил приглашение от Димитара Димитрова на второй УТС в Турцию.

Ранее «Иртыш» был не против ухода своего капитана, но неудачный трансфер с вратарем «Астаны» и сборной Казахстана Александром Мокиным заставил передумать болгарского наставника. На первом учебно-тренировочном сборе в Турции из вратарей работали молодые Илья Сотник и Владислав Сазонов.

Подписав контракт с павлодарцами, Мокин тем не менее отправился на УТС с «Астаной» в ОАЭ.

В минувшем сезоне Калмыков провел в КПЛ 30 матчей, в которых пропустил 42 мяча. В 15-ти матчах голкипер выводил свою команду в качестве капитана. «Иртыш» занял лишь десятое место и сохранил прописку в КПЛ после двух побед в стыковых матчах над шымкентским «Кыраном».