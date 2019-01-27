«Кристал Пэлас» выбил «Тоттенхэм» из Кубка Англии

В составе победителей забитые мячи на свой счёт записали Коннор Уикхэм и Эндрос Таунсенд, которые отличились 9-й и 34-й минутах. На 44-й минуте защитник «шпор» Киран Триппьер не смог реализовать пенальти. Таким образом, «Кристал Пэлас» вышел в 1/8 финала турнира, а «Тоттенхэм» из Кубка Англии вылетел.