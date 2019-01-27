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21:36 (мск), источник: Чемпионат.com

«Кристал Пэлас» выбил «Тоттенхэм» из Кубка Англии

В матче 1/16 финала Кубка Англии «Кристал Пэлас» принимал «Тоттенхэм Хотспур». Встреча проходила на стадионе «Селхерст Парк» и завершилась победой хозяев со счётом 2:0.

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Источник: AFP 2019

В составе победителей забитые мячи на свой счёт записали Коннор Уикхэм и Эндрос Таунсенд, которые отличились 9-й и 34-й минутах. На 44-й минуте защитник «шпор» Киран Триппьер не смог реализовать пенальти. Таким образом, «Кристал Пэлас» вышел в 1/8 финала турнира, а «Тоттенхэм» из Кубка Англии вылетел.

Ранее путёвки в 1/8 финала турнира также получили «Бристоль Сити», «Манчестер Юнайтед», «Дерби Каунти», «Суонси Сити», «Донкастер Роверс», «Манчестер Сити», «Уотфорд», «Миллуолл» и «Уимблдон».

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