Голевая передача Ансальди помогла «Торино» обыграть «Интер»

В составе победителей единственный мяч на свой счёт записал Армандо Иццо, который отличился после результативной передачи бывшего защитника «Интера», «Рубина» и «Зенита» Кристиана Ансальди.

Миланцы с 86-й минуты играли вдесятером, после того как нападающий Маттео Политано получил красную карточку. Таким образом, «Интер» прервал серию из пяти матчей без поражений в Серии А (три победы, две ничьи).