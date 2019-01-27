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23:21 (мск), источник: Чемпионат.com

Голевая передача Ансальди помогла «Торино» обыграть «Интер»

В матче 21-го тура чемпионата Италии «Торино» принимал «Интер». Встреча проходила на стадионе «Олимпико ди Торино» и завершилась победой хозяев со счётом 1:0.

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Источник: AFP 2019
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В составе победителей единственный мяч на свой счёт записал Армандо Иццо, который отличился после результативной передачи бывшего защитника «Интера», «Рубина» и «Зенита» Кристиана Ансальди.

Миланцы с 86-й минуты играли вдесятером, после того как нападающий Маттео Политано получил красную карточку. Таким образом, «Интер» прервал серию из пяти матчей без поражений в Серии А (три победы, две ничьи).

«Интер» (40 очков) занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Италии, «Торино» (30) — на 10-й строчке.

Торино 1:0
Первый тайм: 1:0
Интер
27.01.2019, 20:00 основной раунд: 21-й тур Olimpico Grande Torino
Главные тренеры
Вальтер Маццарри Лучано Спаллетти
Голы
35′ Армандо Иццо (К. Ансальди) 5
Составы
Сальваторе Сиригу 39
Армандо Иццо 5
Лоренцо Де Сильвестри 29
Коффи Джиджи 30
Николя Нкулу 33
76′ Ола Эйна 34
Томас Ринкон 88
40′ Андреа Белотти 9
81′ Кристиан Ансальди 15
Алехандро Беренгер 21
78′ Саша Лукич 7
Даниэле Базелли 8
84′ 89′ Симоне Дзадза 11
Сильва Яго Фальке 14
1 Самир Ханданович
6 Стефан де Фрай 31′
29 Далберт 45+2′
33 Данило Д`Амброзио 55′
37 Милан Шкриньяр
77 Марсело Брозович
9 Мауро Икарди
10 Лаутаро Мартинес
23 Миранда 54′
14 Раджа Наингголан
8 Матиас Весино 83′
87 Антонио Кандрева
15 Жоау Мариу 71′
16 Маттео Политано 86′
Статистика
3 Желтые карточки 3
0 Красные карточки 1
13 Удары (всего) 11
3 Удары в створ 2
6 Угловые 7
19 Фолы 12
3 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Фабио Мареска (Италия)
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