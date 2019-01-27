Голевая передача Ансальди помогла «Торино» обыграть «Интер»
В матче 21-го тура чемпионата Италии «Торино» принимал «Интер». Встреча проходила на стадионе «Олимпико ди Торино» и завершилась победой хозяев со счётом 1:0.
В матче 21-го тура чемпионата Италии «Торино» принимал «Интер». Встреча проходила на стадионе «Олимпико ди Торино» и завершилась победой хозяев со счётом 1:0.
В составе победителей единственный мяч на свой счёт записал Армандо Иццо, который отличился после результативной передачи бывшего защитника «Интера», «Рубина» и «Зенита» Кристиана Ансальди.
Миланцы с 86-й минуты играли вдесятером, после того как нападающий Маттео Политано получил красную карточку. Таким образом, «Интер» прервал серию из пяти матчей без поражений в Серии А (три победы, две ничьи).
«Интер» (40 очков) занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Италии, «Торино» (30) — на 10-й строчке.
|Вальтер Маццарри
|Лучано Спаллетти
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|3
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|1
|13
|Удары (всего)
|11
|3
|Удары в створ
|2
|6
|Угловые
|7
|19
|Фолы
|12
|3
|Офсайды
|2
|Главный судья
|Фабио Мареска (Италия)