«Челси» разгромил «Шеффилд Уэнсдей» и вышел в 1/8 финала Кубка Англии

Счёт на 26-й минуте открыл Виллиан, который реализовал 11-метровый. В середине второго тайма преимущество лондонского клуба увеличил Каллум Хадсон-Одои, которому ассистировал Андреас Кристенсен. В концовке встречи Виллиан с передачи Оливье Жиру довёл счёт до крупного.

В данный момент «Челси» является действующим обладателем Кубка Англии. Всего клуб выигрывал трофей восемь раз и уступает по этому показателю только «Арсеналу» (13) и «Манчестер Юнайтед» (12).