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27 января, источник: Чемпионат.com

«Челси» разгромил «Шеффилд Уэнсдей» и вышел в 1/8 финала Кубка Англии

В матче 1/16 финала Кубка Англии «Челси» крупно обыграл «Шеффилд Уэнсдей» со счётом 3:0. Встреча состоялась в Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж». Обслуживал матч арбитр Андре Марринер.

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Источник: AFP 2019
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Счёт на 26-й минуте открыл Виллиан, который реализовал 11-метровый. В середине второго тайма преимущество лондонского клуба увеличил Каллум Хадсон-Одои, которому ассистировал Андреас Кристенсен. В концовке встречи Виллиан с передачи Оливье Жиру довёл счёт до крупного.

Таким образом, «Челси» вышел в следующую стадию турнира, жеребьёвка которой состоится 28 января.

В данный момент «Челси» является действующим обладателем Кубка Англии. Всего клуб выигрывал трофей восемь раз и уступает по этому показателю только «Арсеналу» (13) и «Манчестер Юнайтед» (12).

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