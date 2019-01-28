Текущие события
Футбол. Зарубежный
27.01
ПСЖ4
Ренн1
Футбол. Зарубежный
27.01
Эспаньол2
Реал4
Футбол. Зарубежный
27.01
Лацио1
Ювентус2
Футбол. Зарубежный
27.01
Тулуза0
Анже0
Футбол. Зарубежный
27.01
Атлетик1
Бетис0
Футбол. Зарубежный
27.01
Реал Сосьедад0
Уэска0
Футбол. Зарубежный
27.01
Фортуна Д0
РБ Лейпциг4
Футбол. Зарубежный
27.01
Торино1
Интер0
Футбол. Зарубежный
27.01
Амьен0
Лион1
Футбол. Зарубежный
27.01
Жирона0
Барселона2
Футбол. Зарубежный
27.01
Бавария4
Штутгарт1
Футбол. Зарубежный
27.01
Монпелье2
Кан0
Футбол. Зарубежный
27.01
Болонья0
Фрозиноне4
Футбол. Зарубежный
27.01
Аталанта3
Рома3
Футбол. Зарубежный
27.01
Парма2
СПАЛ3
Футбол. Зарубежный
27.01
Кьево3
Фиорентина4
Футбол. Зарубежный
27.01
Вальядолид2
Сельта1
Все события
Фоторепортажи
14Ещенко играл против «Спартака» за киевское «Динамо». Вот так
16ЦСКА против донецкого «Шахтера» в Израиле
00:55 (мск), источник: ТАСС

«Ювентус» одержал волевую победу над «Лацио» в матче чемпионата Италии

ТАСС, 28 января. Туринский «Ювентус» одержал победу над римским «Лацио» со счетом 2:1 в гостевом матче 21-го тура чемпионата Италии по футболу.

Наверх
Источник: AFP 2019
Делаем ставки!
Самое необычное из букмекерского мира

В составе победителей забитыми мячами отметились Жоау Канселу (74-я минута) и Криштиану Роналду (88, с пенальти), также полузащитник «Ювентуса» Эмре Джан отправил мяч в собственные ворота на 59-й минуте встречи. Роналду забил свой 15-й гол в нынешнем сезоне первенства Италии и делит второе место в списке бомбардиров с форвардом «Аталанты» Дуваном Сапатой. Больше всех голов забил 35-летний нападающий «Сампдории» Фабио Квальярелла — 16.

В турнирной таблице «Ювентус» продолжает лидировать, набрав 59 очков и не потерпев ни одного поражения в текущем сезоне серии A. От ближайшего преследователя, «Наполи», команду отделяют 11 очков. «Лацио» с 32 очками идет восьмым.

В следующем туре «Ювентус» 2 февраля примет «Парму», «Лацио» 4 февраля в гостях сыграет с «Фрозиноне».

Результаты других матчей игрового дня:

  • «Кьево» — «Фиорентина» — 3:4;.
  • «Аталанта» — «Рома» — 3:3;.
  • «Болонья» — «Фрозиноне» — 0:4;.
  • «Парма» — СПАЛ — 2:3;.
  • «Торино» — «Интер» — 1:0.
Лацио 1:2
Первый тайм: 0:0
Ювентус
27.01.2019, 22:30 основной раунд: 21-й тур Olimpico
Главные тренеры
Симоне Индзаги Массимилиано Аллегри
Голы
59′ Эмре Джан 23
20 Жоау Канселу 74′
7 Криштиану Роналду 88′
Составы
Томас Стракоша 1
Фортуна дос Сантос Уоллас 13
Штефан Раду 26
Марко Пароло 16
80′ Сергей Милинкович-Савич 21
49′ Пеззини Лейва Лукас 6
Сенад Лулич 19
Карлос Хоакин Корреа 11
90′ Бартоломеу Жакинту Баштуш 15
Педру Нету 30
82′ Чиро Иммобиле 17
Фелипе Кайседо 20
81′ Ромеро Луис Альберто 10
Валон Бериша 7
1 Войчех Щенсны
2 Маттиа Де Шильо 70′
12 Алекс Сандру
24 Даниэле Ругани 73′
7 Криштиану Роналду
23 Эмре Джан 24′
30 Родриго Бентанкур
10 Пауло Дибала
19 Леонардо Бонуччи 41′
3 Джорджо Кьеллини 80′
11 Дуглас Коста 70′
20 Жоау Канселу
14 Блез Матюиди 60′ 49′
33 Федерико Бернардески
Статистика
2 Желтые карточки 5
0 Красные карточки 0
17 Удары (всего) 6
6 Удары в створ 3
8 Угловые 1
11 Фолы 14
1 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Марко Гвида (Италия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
Ювентус
НовостиМатчиСоставСтатистика
Лацио
НовостиМатчиСоставСтатистика
Италия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Сколько получает за один бой Федор Емельяненко
Отец очень много пил, часто избивал жену и не проводил время с детьми
Емельяненко впервые прокомментировал поражение от Райана Бейдера
Два этапа без медалей: чего же теперь ждать от ЧМ по биатлону?
Олимпийская чемпионка назвала крахом результат Загитовой на ЧЕ
Хавбек «Спартака» близок к переходу в китайский клуб за € 15 млн
Определился чемпион мира по гандболу среди мужских команд
Турнир в Петербурге с участием Шараповой стартует в понедельник
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь