«Ювентус» одержал волевую победу над «Лацио» в матче чемпионата Италии

В составе победителей забитыми мячами отметились Жоау Канселу (74-я минута) и Криштиану Роналду (88, с пенальти), также полузащитник «Ювентуса» Эмре Джан отправил мяч в собственные ворота на 59-й минуте встречи. Роналду забил свой 15-й гол в нынешнем сезоне первенства Италии и делит второе место в списке бомбардиров с форвардом «Аталанты» Дуваном Сапатой. Больше всех голов забил 35-летний нападающий «Сампдории» Фабио Квальярелла — 16.