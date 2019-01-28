«Ювентус» одержал волевую победу над «Лацио» в матче чемпионата Италии

В составе победителей забитыми мячами отметились Жоау Канселу (74-я минута) и Криштиану Роналду (88, с пенальти), также полузащитник «Ювентуса» Эмре Джан отправил мяч в собственные ворота на 59-й минуте встречи. Роналду забил свой 15-й гол в нынешнем сезоне первенства Италии и делит второе место в списке бомбардиров с форвардом «Аталанты» Дуваном Сапатой. Больше всех голов забил 35-летний нападающий «Сампдории» Фабио Квальярелла — 16.
В турнирной таблице «Ювентус» продолжает лидировать, набрав 59 очков и не потерпев ни одного поражения в текущем сезоне серии A. От ближайшего преследователя, «Наполи», команду отделяют 11 очков. «Лацио» с 32 очками идет восьмым.
В следующем туре «Ювентус» 2 февраля примет «Парму», «Лацио» 4 февраля в гостях сыграет с «Фрозиноне».
Результаты других матчей игрового дня: