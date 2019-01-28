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01:09 (мск), источник: Чемпионат.com

Дубль Бензема помог «Реалу» обыграть «Эспаньол»

В матче 21-го тура чемпионата Испании «Эспаньол» принимал «Реал». Встреча проходила на стадионе «RCDE — Корнелья-Эль Прат» и завершилась победой гостей со счётом 4:2.

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Источник: AFP 2019
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В составе победителей дубль оформил французский форвард Карим Бензема, а ещё по голу на свой счёт записали защитник Серхио Рамос и валлийский нападающий Гарет Бэйл. В составе хозяев отличились бразильский форвард Лео Баптистау и венесуэльский защитник Роберто Росалес. «Реал» с 72-й минуты играл вдесятером после того, как французский защитник Рафаэль Варан получил красную карточку.

Таким образом, мадридская команда одержала третью подряд победу в Примере, а клуб из Барселоны потерпел третье кряду поражение.

«Реал» (39 очков) располагается на третьем месте в турнирной таблице чемпионата Испании, «Эспаньол» (24) — 15-й строчке.

Эспаньол 2:4
Первый тайм: 1:3
Реал
27.01.2019, 22:45 основной раунд: 21-й тур RCDE Stadium (Power8)
Главные тренеры
Руби Сантьяго Солари
Голы
25′ Каррилью Леу Баптистан 11
81′ Роберто Росалес (М. Рока) 8
9 Карим Бензема 4′
4 Серхио Рамос (Л. Модрич) 15′
9 Карим Бензема 45+1′
11 Гарет Бэйл (Л. Васкес) 67′
Составы
Родригес Диего Лопес 13
Родригес Хави Лопес 16
Марио Эрмосо 22
Льюис Лопес 27
85′ Алекс Лопес 18
Борха Иглесиас 7
7′ Марк Рока 21
34′ де ла Фуэнте Серхио Гарсия 9
64′ Дидак Вила 12
Роберто Росалес 8
75′ Серхи Дардер 10
Оскар Мелендо 14
71′ Каррилью Леу Баптистан 11
Пабло Пьятти 19
25 Тибо Куртуа 90+1′
2 Даниэль Карвахаль 81′
23 Серхио Регилон
5 Рафаэль Варан 72′
8 Тони Кроос
9 Карим Бензема
17 Лукас Васкес
14 Каземиру
4 Серхио Рамос 45′ 27′
6 Фернандес Иглесиас Начо 88′
10 Лука Модрич 76′
12 Марселу
28 Винисиус Жуниор 64′
11 Гарет Бэйл
Статистика
3 Желтые карточки 4
0 Красные карточки 1
13 Удары (всего) 16
6 Удары в створ 9
1 Угловые 6
15 Фолы 17
2 Офсайды 0
Судьи
Главный судья Хесус Хиль Мансано (Испания)
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