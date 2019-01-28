Дубль Бензема помог «Реалу» обыграть «Эспаньол»

В составе победителей дубль оформил французский форвард Карим Бензема, а ещё по голу на свой счёт записали защитник Серхио Рамос и валлийский нападающий Гарет Бэйл. В составе хозяев отличились бразильский форвард Лео Баптистау и венесуэльский защитник Роберто Росалес. «Реал» с 72-й минуты играл вдесятером после того, как французский защитник Рафаэль Варан получил красную карточку.
Таким образом, мадридская команда одержала третью подряд победу в Примере, а клуб из Барселоны потерпел третье кряду поражение.
«Реал» (39 очков) располагается на третьем месте в турнирной таблице чемпионата Испании, «Эспаньол» (24) — 15-й строчке.