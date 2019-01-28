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08:09 (мск), источник: Р-Спорт

ПСЖ разгромил «Ренн» в матче чемпионата Франции

МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. «Пари Сен-Жермен» нанес крупное поражение «Ренну» в домашнем матче 22-го тура чемпионата Франции по футболу.

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Источник: AFP 2019

Встреча, состоявшаяся в воскресенье, завершилась со счетом 4:1.

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В составе парижан голы забили Эдинсон Кавани (8 и 72-я минута), Анхель Ди Мария (61) и Килиан Мбаппе (67), у гостей отличился Мбайе Ньянг (28).

«ПСЖ» не проиграл ни одного матча в текущем сезоне Лиги 1. Команда Томаса Тухеля (56 очков после 20 игр) лидирует в чемпионате, отрыв от идущего вторым «Лилля» (22 матча) составляет 13 баллов, «Ренн» (30) находится на 10-й строчке.

В другом матче дня «Тулуза» на своем поле сыграла вничью с «Анже» — 0:0.

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