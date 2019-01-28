ПСЖ разгромил «Ренн» в матче чемпионата Франции

В составе парижан голы забили Эдинсон Кавани (8 и 72-я минута), Анхель Ди Мария (61) и Килиан Мбаппе (67), у гостей отличился Мбайе Ньянг (28).

«ПСЖ» не проиграл ни одного матча в текущем сезоне Лиги 1. Команда Томаса Тухеля (56 очков после 20 игр) лидирует в чемпионате, отрыв от идущего вторым «Лилля» (22 матча) составляет 13 баллов, «Ренн» (30) находится на 10-й строчке.