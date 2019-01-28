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10:53 (мск), источник: Vesti.kz

Участник Лиги Европы от Казахстана проиграл фарм-клубу «Зенита»

Шымкентский «Ордабасы» проиграл питерскому «Зениту-2» в первом матче на сборах в Турции, сообщает пресс-служба клуба.

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Игра в Белеке завершилась со счетом 1:0 в пользу российской команды, которая забила победный гол после перерыва.

Состав «Ордабасы» в первом тайме: Шайзада, Быстров, Фонтанелло, Турсынбай, Ковальчук, Механович, Шамши, Жаксыбаев, Толебек, Жангылышбай, Щеткин.

Состав «Ордабасы» во втором тайме: Непогодов, Адырбеков, Ерланов, Даутов, Жаксылык, Досмагамбетов, Ваганов, Добай, Диакате, Астанов, Ли.

Главный тренер «Ордабасы» Кахабер Цхададзе причиной поражения назвал элементарную ошибку.

«Первая игра. По движению, в принципе, все хорошо, нет претензий и по организации игры, моменты создавали, но с реализацией были проблемы, много моментов упустили и не забили. И одна элементарная ошибка и мы пропустили гол, но ничего страшного нет, бывает такое. К ребятам нет претензий, хорошо отработали, нам надо получать игровую практику. К следующим играм будет качество игры еще лучше, в целом мы отработали хорошо. В первом тайме и во втором все футболисты приняли участие, по тайму отыграли. Очень важно было увидеть молодых игроков, которых мы взяли на сбор, и они себя хорошо проявили. Единственное, они в тех моментах, которые создали, надо было забивать, немного не хватило хладнокровия, но эта была первая игра и ребята немного волновались, а так в целом хорошо отработали матч, и это самое главное», — сказал Цхададзе.

Отметим, что «Ордабасы» в 2018 году занял четвертое место в премьер-лиге и летом представит Казахстан в Лиге Европы.

После 18 туров «Зенит-2» занимает последнее, 20-е, место в Футбольной национальной лиге (ФНЛ) — втором уровне чемпионата России.

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