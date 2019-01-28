Участник Лиги Европы от Казахстана проиграл фарм-клубу «Зенита»

«Первая игра. По движению, в принципе, все хорошо, нет претензий и по организации игры, моменты создавали, но с реализацией были проблемы, много моментов упустили и не забили. И одна элементарная ошибка и мы пропустили гол, но ничего страшного нет, бывает такое. К ребятам нет претензий, хорошо отработали, нам надо получать игровую практику. К следующим играм будет качество игры еще лучше, в целом мы отработали хорошо. В первом тайме и во втором все футболисты приняли участие, по тайму отыграли. Очень важно было увидеть молодых игроков, которых мы взяли на сбор, и они себя хорошо проявили. Единственное, они в тех моментах, которые создали, надо было забивать, немного не хватило хладнокровия, но эта была первая игра и ребята немного волновались, а так в целом хорошо отработали матч, и это самое главное», — сказал Цхададзе.