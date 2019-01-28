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10:57 (мск), источник: Vesti.kz

Ушедший из «Астаны» бразилец определился с местом продолжения карьеры

Бразильский полузащитник Педро Энрике вернулся из «Астаны» в греческий ПАОК, сообщает SDNA.gr.

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Вчера, 27 октября, Энрике попрощался с казахстанским клубом. Он покинул учебно-тренировочный сбор «Астаны» в Дубае и вылетел в Афины, откуда отправился в Салоники.

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В «Астане» 28-летний Энрике играл с лета 2018 года на правах аренды. В восьми матчах КПЛ и четырех играх Лиги чемпионов бразилец не отметился результативными действиями, зато в Лиге Европы забил три раза и отдал одну голевую передачу за семь встреч.

За ПАОК Энрике выступает с 2016 года — греческий клуб купил его у французского «Ренна» за 1,6 миллиона евро. До «Астаны» хавбек успел поиграть в аренде в азербайджанском «Карабахе». Также в его карьере были швейцарский «Цюрих» и бразильский «Кашияс».

После 17 туров греческой суперлиги ПАОК с 47 очками занимает первое место, опережая «Олимпиакос» на восемь баллов. В прошлом сезоне клуб из Салоник стал серебряным призером.

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