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11:02 (мск), источник: Vesti.kz

Роналду забил победный гол за «Ювентуса» и вошел в историю Серии А

Футболисты «Лацио» проиграли «Ювентусу» в домашнем матче 21-го тура итальянской Серии А, передает корреспондент Vesti.kz.

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Источник: AP 2019

Игра на «Стадио Олимпико» завершилась со счетом 1:2. На 59-й минуте «Лацио» вышел вперед после автогола Эмре Джана, но на 74-й Жоау Канселу сравнял счет, а на 88-й Криштиану Роналду с пенальти принес победу гостям.

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С 59 очками «Ювентус» идет на первом месте, а «Лацио» с 32 баллами занимает восьмую строчку из 20 клубов.

В активе Роналду теперь 15 голов Серии А. Португалец вместе с колумбийцем Дуваном Сапатой из «Аталанты» делит второе место в списке бомбардиров, а лидирует с 16 мячами Фабио Куальярелла из «Сампдории».

Как отмечает твиттер «Ювентуса», гол в ворота «Лацио» помог Роналду стать первым в истории игроком, который забил в восьми гостевых матчах подряд с тех пор, как в сезоне 1994/95 в футболе была введена трехочковая система.

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Лацио 1:2
Первый тайм: 0:0
Ювентус
27.01.2019, 22:30 основной раунд: 21-й тур Olimpico
Главные тренеры
Симоне Индзаги Массимилиано Аллегри
Голы
59′ Эмре Джан 23
20 Жоау Канселу 74′
7 Криштиану Роналду 88′
Составы
Томас Стракоша 1
Фортуна дос Сантос Уоллас 13
Штефан Раду 26
Марко Пароло 16
80′ Сергей Милинкович-Савич 21
49′ Пеззини Лейва Лукас 6
Сенад Лулич 19
Карлос Хоакин Корреа 11
90′ Бартоломеу Жакинту Баштуш 15
Педру Нету 30
82′ Чиро Иммобиле 17
Фелипе Кайседо 20
81′ Ромеро Луис Альберто 10
Валон Бериша 7
1 Войчех Щенсны
2 Маттиа Де Шильо 70′
12 Алекс Сандру
24 Даниэле Ругани 73′
7 Криштиану Роналду
23 Эмре Джан 24′
30 Родриго Бентанкур
10 Пауло Дибала
19 Леонардо Бонуччи 41′
3 Джорджо Кьеллини 80′
11 Дуглас Коста 70′
20 Жоау Канселу
14 Блез Матюиди 60′ 49′
33 Федерико Бернардески
Статистика
2 Желтые карточки 5
0 Красные карточки 0
17 Удары (всего) 6
6 Удары в створ 3
8 Угловые 1
11 Фолы 14
1 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Марко Гвида (Италия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
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Серия пенальти: реализованный пенальти
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