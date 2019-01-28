Роналду забил победный гол за «Ювентуса» и вошел в историю Серии А

Источник: AP 2019

Игра на «Стадио Олимпико» завершилась со счетом 1:2. На 59-й минуте «Лацио» вышел вперед после автогола Эмре Джана, но на 74-й Жоау Канселу сравнял счет, а на 88-й Криштиану Роналду с пенальти принес победу гостям.

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С 59 очками «Ювентус» идет на первом месте, а «Лацио» с 32 баллами занимает восьмую строчку из 20 клубов.

В активе Роналду теперь 15 голов Серии А. Португалец вместе с колумбийцем Дуваном Сапатой из «Аталанты» делит второе место в списке бомбардиров, а лидирует с 16 мячами Фабио Куальярелла из «Сампдории».

Как отмечает твиттер «Ювентуса», гол в ворота «Лацио» помог Роналду стать первым в истории игроком, который забил в восьми гостевых матчах подряд с тех пор, как в сезоне 1994/95 в футболе была введена трехочковая система.