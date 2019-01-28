Первый в истории КПЛ легионер из Кении нашел новый клуб в Европе

Футболист подписал контракт на полгода с греческим клубом «Трикала», идущим на 13-м месте из 16-ти после 14 туров во второй греческой лиге.

В прошедшем сезоне в КПЛ Вере сыграл 23 матча и сделал лишь одну голевую передачу. В основном главный тренер «Кайсара» Стойчо Младенов выпускал его на замену.

До переезда в Казахстан последним клубом 25-летнего Вере была «Каламата» из третьего дивизиона чемпионата Греции. В этой стране он также выступал за «Ахарнаикос» из второй лиги и в «Каллони» из суперлиги. Зарубежная карьера Вере начиналась в «Амазулу» из ЮАР, а на родине он играл за «Тускер» и «Леопардас». За сборную Кении провел 30 матчей, забил три гола.