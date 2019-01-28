Хорватский защитник «Шахтера» перешел в клуб шотландской премьер-лиги

Свою профессиональную карьеру 23-летний Мужек начинал на родине, выступая за «Хрватски Драговоляц» и «Горицу», а затем отправился в Словению, где защищал цвета клубов «Заврч» и «Рудар». До переезда в КПЛ в начале прошлого года выступал за азербайджанский «Нефтчи». За карагандинский клуб провел 33 матча, из них 30 в КПЛ и три в Кубке страны.