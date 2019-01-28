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11:14 (мск), источник: Vesti.kz

Хорватский защитник «Шахтера» перешел в клуб шотландской премьер-лиги

Игравший в прошлом сезоне за карагандинский «Шахтер» хорватский защитник Матео Мужек стал футболистом клуба шотландской премьер-лиги «Сент-Миррен», передает корреспондент Vesti.kz.

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Контракт подписан до 31 мая. После 23 туров «Сент-Миррен» идет на последнем, 12-м месте, в активе команды 12 очков.

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Свою профессиональную карьеру 23-летний Мужек начинал на родине, выступая за «Хрватски Драговоляц» и «Горицу», а затем отправился в Словению, где защищал цвета клубов «Заврч» и «Рудар». До переезда в КПЛ в начале прошлого года выступал за азербайджанский «Нефтчи». За карагандинский клуб провел 33 матча, из них 30 в КПЛ и три в Кубке страны.

В свое время Мужек привлекался к играм за юношеские и молодежную сборные Хорватии (U-19, U-20, U-21).

Отметим, что сезон 2018 года «Шахтер» завершил на восьмой позиции.

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