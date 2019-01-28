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11:20 (мск), источник: Vesti.kz

Шестой клуб казахстанской премьер-лиги подписал двух легионеров

Состав «Жетысу» пополнили два легионера — белорусский защитник Никита Наумов и сербский полузащитник Ненад Адамович, передает корреспондент Vesti.kz со ссылкой на авторитетное издание Transfermarkt.

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Контракт с ними подписан до конца 2019 года. Минувший сезон оба провели за белорусский «Витебск», завершивший национальный чемпионат на четвертом месте из 16. В активе 29-летнего Наумова 28 игр и три гола, а на счету 30-летнего Адамовича один мяч в 24 матчах.

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При этом Наумов ранее выступал только на родине, защищая цвета «Нафтана», «Полоцка» и того же «Витебска», а Адамович поиграл за сербские «Телеоптик», «Металац», «Смедерево», «Хайдук Кула», «Чукарички», минское «Динамо», израильский «Маккаби» из Петах-Тиквы.

Отметим, что в сезоне 2018 года «Жетысу» занял шестое место. В зимнее межсезонье семиреченцев покинули восемь футболистов.

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