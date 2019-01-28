Шестой клуб казахстанской премьер-лиги подписал двух легионеров

Контракт с ними подписан до конца 2019 года. Минувший сезон оба провели за белорусский «Витебск», завершивший национальный чемпионат на четвертом месте из 16. В активе 29-летнего Наумова 28 игр и три гола, а на счету 30-летнего Адамовича один мяч в 24 матчах.