Участник Лиги Европы от Казахстана купил бывшего вратаря клуба немецкой бундеслиги

Согласно данным авторитетного порталаTransfermarkt, трансфер обошелся «Тоболу» в 52 тысячи евро при текущей стоимости в 400 тысяч. При этом не отмечается, на какой срок рассчитано соглашение Балаева, хотя ранее азербайджанские СМИ сообщали о том, что голкипер подписал двухлетний контракт с ежегодной зарплатой в 200 тысяч долларов.

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24-летний Балаев является воспитанником «Нефтчи». Также на родине выступал за «Сумгаит», «Араз-Нахчыван», «Карабах». При этом в декабре 2014-го подписал контракт с немецким «Айнтрахтом» из бундеслиги, но за клуб из Франкфурта не провел ни одного матча, разве что попадал в заявку на некоторые встречи, как, например, на гостевую кубковую игру с «Бремером» (3:0) в 2015 году.

В зимнее межсезонье «Тобол» покинули два вратаря — Дмитрий Непогодов и Вячеслав Котляр. Также ушли Аслан Дарабаев, Марат Быстров и Танат Нусербаев, а капитан команды Нурбол Жумаскалиев завершил карьеру и стал спортивным директором клуба.