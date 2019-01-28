Участник Лиги Европы от Казахстана купил бывшего вратаря клуба немецкой бундеслиги
Костанайский «Тобол» подписал вратаря азербайджанского «Сабаила» Эмиля Балаева, передает корреспондент Vesti.kz.
Костанайский «Тобол» подписал вратаря азербайджанского «Сабаила» Эмиля Балаева, передает корреспондент Vesti.kz.
Согласно данным авторитетного порталаTransfermarkt, трансфер обошелся «Тоболу» в 52 тысячи евро при текущей стоимости в 400 тысяч. При этом не отмечается, на какой срок рассчитано соглашение Балаева, хотя ранее азербайджанские СМИ сообщали о том, что голкипер подписал двухлетний контракт с ежегодной зарплатой в 200 тысяч долларов.
24-летний Балаев является воспитанником «Нефтчи». Также на родине выступал за «Сумгаит», «Араз-Нахчыван», «Карабах». При этом в декабре 2014-го подписал контракт с немецким «Айнтрахтом» из бундеслиги, но за клуб из Франкфурта не провел ни одного матча, разве что попадал в заявку на некоторые встречи, как, например, на гостевую кубковую игру с «Бремером» (3:0) в 2015 году.
В зимнее межсезонье «Тобол» покинули два вратаря — Дмитрий Непогодов и Вячеслав Котляр. Также ушли Аслан Дарабаев, Марат Быстров и Танат Нусербаев, а капитан команды Нурбол Жумаскалиев завершил карьеру и стал спортивным директором клуба.
Отметим, в сезоне 2018 года «Тобол» стал бронзовым призером казахстанской