СМИ: Михайлович сменит Индзаги на посту главного тренера ФК «Болонья»

Источник: AP 2019

Ожидается, что в понедельник пройдет встреча руководства клуба, по итогам которой объявят об отставке Индзаги и назначении Михайловича.

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Индзаги возглавил «Болонью» летом 2018 года.

После 21 матча «Болонья» находится в зоне вылета из серии A, с 14 очками занимая 18-е место в турнирной таблице.