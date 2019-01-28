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12:18 (мск), источник: Р-Спорт

СМИ: Михайлович сменит Индзаги на посту главного тренера ФК «Болонья»

МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Синиша Михайлович сменит Филиппо Индзаги в должности главного тренера итальянского футбольного клуба «Болонья», сообщает Football Italia.

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Источник: AP 2019

Ожидается, что в понедельник пройдет встреча руководства клуба, по итогам которой объявят об отставке Индзаги и назначении Михайловича.

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Индзаги возглавил «Болонью» летом 2018 года.

После 21 матча «Болонья» находится в зоне вылета из серии A, с 14 очками занимая 18-е место в турнирной таблице.

Михайлович в 2008—2009 годах возглавлял «Болонью», которая стала его первым клубом в карьере главного тренера.

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