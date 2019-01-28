Полузащитник Эдгар Олехнович стал футболистом минского «Динамо»
28 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Известный белорусский полузащитник Эдгар Олехнович стал игроком ФК «Динамо-Минск», сообщили БЕЛТА в
28 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Известный белорусский полузащитник Эдгар Олехнович стал игроком ФК «Динамо-Минск», сообщили БЕЛТА в
Новобранец минчан является воспитанником брестского футбола и в 2005 году начал профессиональную карьеру в местном «Динамо».
С 2010 по 2016 год Эдгар Олехнович играл в борисовском БАТЭ, став в его составе шестикратным чемпионом Беларуси. Затем перешел в солигорский «Шахтер», а прошлый сезон отыграл в жодинском «Торпедо-БелАЗе». В составе национальной сборной 31-летний полузащитник провел 14 матчей, забив 1 гол.
Вчера футболисты минского «Динамо» провели первый контрольный поединок, обыграв на своем поле «Витебск» со счетом 4:2. Сегодня минчане отправятся в турецкий Белек, где проведут