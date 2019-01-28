Сергей Хижниченко стал первым новичком «Астаны»

«У Сергея появился вариант с “Астаной”, и мы не стали игроку препятствовать, он изъявил желание перейти в столичный клуб, ему этот вариант стал интереснее, и мы пошли ему на встречу. Желаем Сергею успехов в новом клубе», — рассказал спортивный директор «Ордабасы» Кайрат Аширбеков.

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В прошедшем сезоне из-за тяжелой травмы 25-летний Хижниченко провел в КПЛ лишь четыре матча. Карьеру Хижниченко начинал в родном «Востоке», а затем играл за «Астану», «Атырау», «Шахтер», польскую «Корону», «Актобе», «Тобол» и белорусский «Шахтер».

За сборную Казахстана забил восемь голов в 46 матчах: по количеству игр он занимает шестое место, а в списке лучших бомбардиров — четвертое.