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13:07 (мск), источник: Vesti.kz

Сергей Хижниченко стал первым новичком «Астаны»

Нападающий сборной Казахстана по футболу Сергей Хижниченко перешел из «Ордабасы» в «Астану», сообщается на официальном сайте шымкентского клуба.

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«У Сергея появился вариант с “Астаной”, и мы не стали игроку препятствовать, он изъявил желание перейти в столичный клуб, ему этот вариант стал интереснее, и мы пошли ему на встречу. Желаем Сергею успехов в новом клубе», — рассказал спортивный директор «Ордабасы» Кайрат Аширбеков.

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В прошедшем сезоне из-за тяжелой травмы 25-летний Хижниченко провел в КПЛ лишь четыре матча. Карьеру Хижниченко начинал в родном «Востоке», а затем играл за «Астану», «Атырау», «Шахтер», польскую «Корону», «Актобе», «Тобол» и белорусский «Шахтер».

За сборную Казахстана забил восемь голов в 46 матчах: по количеству игр он занимает шестое место, а в списке лучших бомбардиров — четвертое.

Напомним, что для усиления атаки «Ордабасы» подписал контракт с нападающим сборной Казахстана Алексеем Щеткиным из «Астаны». В будущем сезоне шымкентцы выступят в квалификации Лиги Европы.

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