Сергей Хижниченко стал первым новичком «Астаны»
Нападающий сборной Казахстана по футболу Сергей Хижниченко перешел из «Ордабасы» в «Астану», сообщается на официальном сайте шымкентского клуба.
Нападающий сборной Казахстана по футболу Сергей Хижниченко перешел из «Ордабасы» в «Астану», сообщается на официальном сайте шымкентского клуба.
«У Сергея появился вариант с “Астаной”, и мы не стали игроку препятствовать, он изъявил желание перейти в столичный клуб, ему этот вариант стал интереснее, и мы пошли ему на встречу. Желаем Сергею успехов в новом клубе», — рассказал спортивный директор «Ордабасы» Кайрат Аширбеков.
В прошедшем сезоне
За сборную Казахстана забил восемь голов в 46 матчах: по количеству игр он занимает шестое место, а в списке лучших бомбардиров — четвертое.
Напомним, что для усиления атаки «Ордабасы» подписал контракт с нападающим сборной Казахстана Алексеем Щеткиным из «Астаны». В будущем сезоне шымкентцы выступят в квалификации Лиги Европы.