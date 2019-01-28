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14:51 (мск), источник: Р-Спорт

Леонардо Бонуччи получил растяжение связок лодыжки

МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Итальянский футбольный клуб «Ювентус» на своем официальном сайте сообщил, что защитник команды Леонардо Бонуччи получил растяжение связок правой лодыжки.

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Источник: AP 2019

Бонуччи получил повреждение в воскресной игре чемпионата Италии против «Лацио». Он был заменен на 41-й минуте.

Как сообщается, Бонуччи уже приступил к терапии. В текущем сезоне 31-летний игрок принял участие в 25 матчах «Ювентуса» в различных турнирах.

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