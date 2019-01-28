Леонардо Бонуччи получил растяжение связок лодыжки
МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Итальянский футбольный клуб «Ювентус» на своем официальном сайте сообщил, что защитник команды Леонардо Бонуччи получил растяжение связок правой лодыжки.
МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Итальянский футбольный клуб «Ювентус» на своем официальном сайте сообщил, что защитник команды Леонардо Бонуччи получил растяжение связок правой лодыжки.
Бонуччи получил повреждение в воскресной игре чемпионата Италии против «Лацио». Он был заменен на 41-й минуте.
Как сообщается, Бонуччи уже приступил к терапии. В текущем сезоне 31-летний игрок принял участие в 25 матчах «Ювентуса» в различных турнирах.