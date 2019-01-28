Андрей Горбунов подписал двухлетний контракт с жодинским «Торпедо»
Голкипер сборной Беларуси Андрей Горбунов (1983 г. р.) подписал двухлетний контракт с жодинским «Торпедо». Ранее о готовящейся сделке сообщал pressball.by.
Голкипер сборной Беларуси Андрей Горбунов (1983 г. р.) подписал двухлетний контракт с жодинским «Торпедо». Ранее о готовящейся сделке сообщал pressball.by.
Воспитанник могилевской СДЮШОР-7 выступал за белорусские клубы «Днепр», «Неман», БАТЭ, минское «Динамо», а также за греческий «Атромитас».
По итогам сезона-2018 Горбунов, поведший 18 матчей «на ноль» в составе столичного «Динамо», был признан лучшим вратарем чемпионата страны.
Кроме того, голкипер был назван лучшим игроком команды в прошедшем сезоне, по мнению болельщиков «бело-голубых».
Андрей Горбунов — дважды чемпион, двукратный обладатель серебра и владелец одной бронзы чемпионатов Беларуси.