Андрей Горбунов подписал двухлетний контракт с жодинским «Торпедо»

Источник: РИА "Новости"

Воспитанник могилевской СДЮШОР-7 выступал за белорусские клубы «Днепр», «Неман», БАТЭ, минское «Динамо», а также за греческий «Атромитас».

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По итогам сезона-2018 Горбунов, поведший 18 матчей «на ноль» в составе столичного «Динамо», был признан лучшим вратарем чемпионата страны.

Кроме того, голкипер был назван лучшим игроком команды в прошедшем сезоне, по мнению болельщиков «бело-голубых».