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15:40 (мск), источник: Прессбол

Андрей Горбунов подписал двухлетний контракт с жодинским «Торпедо»

Голкипер сборной Беларуси Андрей Горбунов (1983 г. р.) подписал двухлетний контракт с жодинским «Торпедо». Ранее о готовящейся сделке сообщал pressball.by.

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Источник: РИА "Новости"

Воспитанник могилевской СДЮШОР-7 выступал за белорусские клубы «Днепр», «Неман», БАТЭ, минское «Динамо», а также за греческий «Атромитас».

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По итогам сезона-2018 Горбунов, поведший 18 матчей «на ноль» в составе столичного «Динамо», был признан лучшим вратарем чемпионата страны.

Кроме того, голкипер был назван лучшим игроком команды в прошедшем сезоне, по мнению болельщиков «бело-голубых».

Андрей Горбунов — дважды чемпион, двукратный обладатель серебра и владелец одной бронзы чемпионатов Беларуси.

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