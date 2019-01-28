От Гуренко до Пилипчука. Как минское «Динамо» искало нового тренера

Источник: РИА "Новости"

16 августа. Ответный матч Лиги Европы с «Зенитом» завершается кошмаром — 1:8. Драматизма результату добавляет то, что он напрочь перечеркивает домашнюю победу над грандом из Питера со счетом 4:0. Механизм передачи «Динамо» от Юрия Чижа новому владельцу запущен.

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18 августа. Пропускавший ту встречу один из лучших игроков команды Урош Николич улетел на родину для медобследования травмы ахилла. Позже станет известно, что к этому времени креативный серб заключил предварительный контракт с «Маккаби», начавший действовать 1 декабря.



19 августа. Домашний матч с «Городеей» — неожиданное поражение 0:2.



29 августа. Тайное становится явным: обнародуется информация, согласно которой «Динамо» сменит владельца. При этом уточняется, что преемником Юрия Чижа может стать как государственная структура, так и частная компания.



30 августа. Юрий Чиж отказывается комментировать уменьшение своего финансового влияния на «Динамо».

Источник: Прессбол

4 сентября. Молния: Сергей Гуренко может покинуть «Динамо». Сам наставник, впрочем, комментирует это так: «Впервые слышу. У меня контракт до конца года».



8 сентября. «Динамо» проводит на базе традиционную открытую тренировку без Гуренко. Впрочем, подвоха здесь нет: причина — всего лишь плановое медобследование.

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30 ноября. Команду покинул Урош Николич.



2 декабря. «Динамо» завершает чемпионат победой над земляками-торпедовцами и примеряет бронзу. На пресс-конференции Гуренко напоследок бросает журналистам: «Эх, скучно вам будет без меня». Спортивный директор «Динамо» Виталий Булыга собирается сказать всем игрокам, что «они нам нужны, но надо подождать неделю-другую».



6 декабря. Потенциально новые владельцы «Динамо» перестают быть обезличенными. Это российский бизнесмен Михаил Гуцериев и уроженец Минска IT-предприниматель Виктор Прокопеня. Также называется фамилия Владимира Япринцева.



10 декабря. Председатель ФК «Минск» Игорь Шлойдо за неимением подобной информации никак не комментирует возможное слияние «горожан» и «Динамо».



23 декабря. Команду покинул Нино Галович.



25 декабря. «Динамо» опровергает интерес к сербскому наставнику Ненаду Лалатовичу, обозначенный балканскими СМИ.



30 декабря. Команду покинул Александр Макась. Сообщается, что на январском собрании игрокам, имеющим действующие контракты с «Динамо», предложат перезаключить их на гораздо более скромных условиях.



2 января. Команду покинули Андрей Горбунов, Артем Гуренко, Артем Соловей, Филипп Иванов и Владимир Хващинский.



3 января. Гуренко признается, что «мы сами толком ничего не знаем — сидим без контрактов, ждем принятия решения сверху».

Источник: Прессбол

8 января. От ворот поворот: Чиж может сохранить контроль над «Динамо». Причем такой вариант развития событий называется наиболее вероятным.



9 января. Команду покинул Сергей Гуренко. Один из его преемников — Андрей Тихонов!



10 января. «Динамо» вышло из отпуска. Тихонов более не является кандидатом на пост наставника «бело-голубых». Зато являются — Андрей Каряка и Эдгарас Янкаускас. Контракт подписал Кирилл Вергейчик. Команду покинул Сейду Яхая.

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11 января. Контракт подписал Егор Зубович.



14 января. Каряка сообщает, что не ведет никаких переговоров с «Динамо». Гендиректор «бело-голубых» Сергей Перников среди прочего рассказывает, что «сегодня самый актуальный вопрос — главный тренер, и мы работаем с несколькими кандидатурами». И что у «Динамо» есть «руководство с полномочиями до конца нынешнего года». Подразумевается, судя по всему, и сам Перников, и спортдир Булыга.



16 января. Кандидатами на пост наставника «Динамо» называются Олег Кубарев и Олег Дулуб. Команду покинул Роман Бегунов.



26 января. «Динамо» провело первый спарринг межсезонья: со счетом 4:2 на стадионе «Динамо-Юни» за закрытыми дверями обыгран «Витебск».



28 января. Команда уезжает на первый зарубежный сбор. Сообщается, что уже там ее новым наставником станет экс-тренер российских «Спартака» и «Ахмата» — 51-летний украинский специалист Роман Пилипчук.