«Кайсар» сыграет с «Крыльями Советов» на сборах в Белеке

«По окончании первого учебно-тренировочного сбора, который прошел в ОАЭ, наша команда получила три выходных дня.

В среду, 30 января «Крылья Советов» соберутся в Москве, откуда на следующий день отправятся в турецкий Белек. На втором сборе запланировано проведение четырех контрольных матчей. 2 февраля наша команда сыграет с болгарским «Ботевом». Вторым соперником самарцев будет сербский «Партизан». Эта игра состоится 6 февраля. 12 февраля «Крылья Советов завершат сбор поединками с латвийским “Спартаком” и казахстанским “Кайсаром”».