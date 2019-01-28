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15:56 (мск), источник: Prosports.kz

«Кайсар» сыграет с «Крыльями Советов» на сборах в Белеке

«Кайсар» проведет товарищеский матч с «Крыльями Советов» в рамках учебно-тренировочных сборов в Турции, сообщает Prosports.kz со ссылкой на официальный сайт самарского клуба.

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«По окончании первого учебно-тренировочного сбора, который прошел в ОАЭ, наша команда получила три выходных дня.

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В среду, 30 января «Крылья Советов» соберутся в Москве, откуда на следующий день отправятся в турецкий Белек. На втором сборе запланировано проведение четырех контрольных матчей. 2 февраля наша команда сыграет с болгарским «Ботевом». Вторым соперником самарцев будет сербский «Партизан». Эта игра состоится 6 февраля. 12 февраля «Крылья Советов завершат сбор поединками с латвийским “Спартаком” и казахстанским “Кайсаром”».

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