Вратарь забил рукой и напал на отменившего гол судью

Под конец встречи Гонсалес отправился в штрафную площадь соперника. Голкипер воспользовался подачей углового и переправил мяч в ворота «Сант Кугата», сравняв счет. Судья отменил гол — Гонсалес отправил мяч в ворота рукой. Разозленный этим решением, вратарь подбежал к судье и пнул его. Арбитр упал на газон.