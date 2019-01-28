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18:41 (мск), источник: Lenta.Ru

Вратарь забил рукой и напал на отменившего гол судью

Вратарь испанского «Манллеу» Иван Гонсалес атаковал арбитра во время матча четвертого дивизиона чемпионата Испании против «Сант Кугата».

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Под конец встречи Гонсалес отправился в штрафную площадь соперника. Голкипер воспользовался подачей углового и переправил мяч в ворота «Сант Кугата», сравняв счет. Судья отменил гол — Гонсалес отправил мяч в ворота рукой. Разозленный этим решением, вратарь подбежал к судье и пнул его. Арбитр упал на газон.

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