Вратарь забил рукой и напал на отменившего гол судью
Вратарь испанского «Манллеу» Иван Гонсалес атаковал арбитра во время матча четвертого дивизиона чемпионата Испании против «Сант Кугата».
Вратарь испанского «Манллеу» Иван Гонсалес атаковал арбитра во время матча четвертого дивизиона чемпионата Испании против «Сант Кугата».
Под конец встречи Гонсалес отправился в штрафную площадь соперника. Голкипер воспользовался подачей углового и переправил мяч в ворота «Сант Кугата», сравняв счет. Судья отменил гол — Гонсалес отправил мяч в ворота рукой. Разозленный этим решением, вратарь подбежал к судье и пнул его. Арбитр упал на газон.